No hay nada peor que una traición en una pareja: que tu mejor amiga o amigo se ponta del lado de "la otra o el otro". Y eso es, precisamente, lo que pasó con Pamita y la China Suárez, que están enfrentadas desde que la actriz le robó el marido, Benjamín Vicuña, a la modelo.

¿Qué pasó? La protagonista de la novela "Argentina, tierra de amor y venganza", no solo fue la gran estrella de la fiesta que organizó El Trece para celebrar el debut de la segunda temporada de la ficción sino que, además, echó más leña al fuego a su "enemistad" con Pampita.

La actriz subió a Instagram varias fotos de la celebración -todas festejadas por la legión de fans que la siguen en las redes sociales- y, entre ellas, una que desató la polémica: en la imagen aparece abrazada y sonriéndole a la cámara con Puli Demaría, la mejor amiga de Pampita.

Si bien Pampita estaba en Miami, a donde había ido a ver el show de los Rolling Stones, al ver la foto no pudo ocultar su disgusto. Tanto fue así que Puli se vio obligada a dar explicaciones por la foto que se sacó con la Chin a Suárez, archienemiga de su gran amiga.

"A todos los que tan amablemente me están agrediendo en las redes les pido por favor que dejen de hacerlo. Ayer yo fui a poner música en la fiesta de ATAV, ¡fui a trabajar! La China es la mujer de Benjamín, a quien quiero mucho y tengo una relación muy cordial", posteó en Instagram.

"Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago, la empujo de la cabina? ¿Eso quieren? Déjense de joder, ¡por favor! A mí, con agresiones, no. Mi relación con Carolina va más allá. Y en todo caso con quien debo hablar es con ella", agregó.

Pero eso no fue todo, dejó flotando la idea de que la foto y el posteo fueron una picardía de la China. "Obviamente nunca pude imaginar que la China iba a poner esa foto. ¡no soy su amiga! Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO DE SU INSTAGRAM

La China no se quedó callada, nunca lo hace. "Vinieron con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención", escribió la actriz y agregó: "El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir (a las redes)".

Y disparó: "Yo no suelo pedir fotos a famosos @pulidemaria. Bah, una vez me saqué una con Enzo Francescoli. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creía teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?".

"Y si te trae problemas con el 'público' no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Qué bien se siente esto de no callarse", insistió la China. ¿La respuesta de Puli? Cerró su cuenta de Instagram.