La "fiebre" por Coldplay: diez River y un récord que llegó para quedarse

“Podemos anunciar nuestro concierto final número diez en River Plate. Es increíble! Estamos tan agradecidos!”, expresó el propio Martin a través de una gacetilla de prensa, al aludir a esta nueva función cuyas entradas estarán disponibles desde hoy en el portal AllAccess. Cabe remarcar que hasta ahora, cada función que se fue agregando vio colmada su capacidad en apenas unas pocas horas.

En primer lugar, la banda comandada por Chris Martin, con sus diez fechas, supera el tope de nueve marcado por Roger Waters en 2012, cuando presentó su espectáculo “The Wall”, en materia de cantidad de shows en River en una misma visita. Esta ventaja también implica que Coldplay se ponga a la cabeza de los artistas que más tickets vendieron en un mismo tour, con su impactante cifra de 550 mil hasta el momento, aunque este número seguirá creciendo y, seguramente, superará los 600 mil.

En cuanto a totalidad de conciertos en el estadio popularmente conocido como “El Monumental”, Coldplay se anotó en el segundo lugar con 11 presentaciones, al igual que el ex líder de Pink Floyd, que redondea esa cifra al sumar sus dos actuaciones de 2007 allí. En este sentido, los Rolling Stones aún encabezan esta tabla con 12 recitales en River, repartidos cinco de ellos en 1995, otros cinco en 1998 y dos en 2006.

Lo cierto es que, por distintos motivos, en el horizonte no pareciera vislumbrarse un artista que pueda acumular tantos shows en una misma visita en el estadio de River. Acaso podría pensarse que figuras como los Stones o Paul McCartney estarían en condiciones por su nivel de convocatoria, pero esto es improbable que ocurra. Es que se trata de dos artistas que entre función y función cada vez se toman más días de descanso, y sumar tantas fechas en una misma ciudad implicaría una permanencia allí de, por lo menos, un mes. Algo imposible.

Lo mismo podría decirse de Roger Waters, aunque en este caso tampoco sería seguro que pueda repetir la hazaña de diez años atrás, debido a que en esa oportunidad se había generado una expectativa especial porque se iba a representar una obra tan emblemática como “The Wall”. Cualquier otro nombre que se arriesgue como eventual rival de Coldplay para discutirle este récord no es garantía de generar este furor en el público local.

Más allá de números y especulaciones, la banda británica seguramente será el gran tema de conversación entre fines de octubre y principios de noviembre, cuando concrete su récord. Para los conciertos en nuestro país, el número de apertura estará a cargo de la cantante estadounidense H.E.R., al igual que en Brasil; mientras que en Colombia y Chile esta misión recaerá sobre Camila Cabello.

Mensaje ecológico

A pesar de haber anunciado en 2019 que no volvería a girar para no agravar el calentamiento global, el grupo de Chris Martin decidió poner en marcha este ambicioso tour que estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida.

El “Music Of The Spheres World Tour” apuntará a alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenarán en la primera batería recargable móvil para espectáculos.

También se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico, y se dispondrá el 10 por ciento de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup. En esa línea se establecerá una asociación con expertos en cambio climático en el Instituto Grantham del Imperial College de Londres para cuantificar el impacto de la gira en el medio ambiente.

Coldplay mantiene una especial relación con los fans argentinos que se inició en su primera visita de 2007 en el Teatro Gran Rex y se afianzó en 2010 cuando actuó en River. La banda regresó al país en 2016 en la apertura de su hasta ahora última gira mundial, “A Head Full Of Dreams”, que tuvo lugar en el estadio de La Plata. Allí también el grupo cerró su tour un año más tarde. Por su parte, Chris Martin estuvo presente de manera virtual en la reciente gira de homenaje a Soda Stereo, con su interpretación desde las pantallas de “De música ligera”.

