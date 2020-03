La ficción, la realidad y Donald Trump

En la última entrevista que dio al diario The New York Times, mientras se estaba preparando la serie "The Plot Against America", Philip Roth respondió una pregunta inevitable: qué analogías hay entre los Estados Unidos de extrema derecha de Charles Lindbergh (la historia de su novela) y la figura de Donald Trump, que desde sus discursos presidenciales pronuncia una consigna similar a la de Lindbergh: "¡America First!" (¡Primero Norteamérica!).