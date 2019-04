La familia de Michael Jackson responde con su propio documental

Familiares y ex colegas de Michael Jackson rechazan el tema de "Leaving Neverland" —el impactante documental de HBO que rescata las acusaciones de abuso a menores supuestamente realizadas por el cantante— en un nuevo documental llamado "Neverland Firsthand". El primer filme explora las experiencias de dos niños que fueron amigos de la estrella cuando tenían siete y diez años. Wade Robson y James Safechuck, ahora de 36 y 40 años respectivamente, relatan cómo vivieron la tormentosa relación con el Rey del Pop. Este segundo documental es una respuesta directa a Robson y Safechuck. Jackson, quien murió en 2009, negó todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada cuando estaba vivo. Fue acusado penalmente de abusar de niños, pero fue absuelto después de un juicio en 2005.

"Neverland Firsthand", dirigido por Eli Pedraza y subido a YouTube el domingo, presenta entrevistas con Taj Jackson (sobrino del cantante), Brandi Jackson (también sobrina) y Brad Sundberg, el director técnico del músico, que también trabajó en la mansión Neverland.

"Ni en un millón de años vi a un niño alrededor de Michael Jackson angustiado", dice Sundberg en la película, en donde es entrevistado por el productor Liam McEwan. "Neverland era un lugar tan tranquilo, seguro y divertido", afirma.

Brandi habla directamente sobre Robson, a quien conoció cuando era niña. "Siempre ha sido un poco oportunista", dice a la vez que lo acusa de intentar beneficiarse económicamente. "El sabe cómo posicionarse en diferentes situaciones que lo beneficiarán de manera financiera", asegura. En una declaración anterior a Billboard, el abogado de Robson, Vince William Finaldi, dijo: "La señora Jackson no estaba con Wade y Michael Jackson cuando ocurrieron los abusos sexuales, y por lo tanto, ella no tiene nada relevante que decir sobre el tema".

Taj, quien ha defendido repetidamente a su difunto tío, dice que Jackson es la víctima en esta situación. "Cuando eres amable, la gente se aprovecha de uno", comentó sobre las diversas demandas que se presentaron contra el cantante.

Los peores recuerdos

En "Leaving Neverland", Safechuck afirma que el cantante los llevó a él y a su familia de gira y fue allí cuando, con sólo 10 años, su relación se volvió sexual y le enseñó a masturbarse. "Me dijo que era algo que todo el mundo hacía y con lo que disfrutaría. La gira fue el comienzo de esta relación sexual, como si fuéramos una pareja", describe Safechuck, quien además cuenta que el cantante simuló una ceremonia de boda y que fueron juntos a comprar el anillo. "Fingimos en la joyería que el anillo era para una mujer y que mis pequeñas manos se ajustaban al tamaño ideal", recuerda. "Me encantaban las joyas y él me recompensaba con ellas por hacer actos sexuales con él", añade.

En cuanto a Robson, cuenta que con sólo cinco años ganó un premio de baile en su Australia natal que le permitió conocer a Jackson. A lo largo de esos años, la familia del niño estableció un fuerte vínculo con el cantante y pasaron juntos algunas temporadas de vacaciones. Según Robson, fue en uno de esos viajes cuando Jackson convenció a su madre para quedarse a solas con él mientras ellos viajaban al Gran Cañón. Fue entonces cuando Jackson supuestamente lo besó y le practicó sexo oral. Tenía siete años. Robson afirma que el cantante le dijo: "Dios nos ha reunido. Estamos hechos para estar juntos".

La familia de Jackson trató de impedir que HBO emitiera el documental y lo ha calificado de "sensacionalista", "un linchamiento público". "Nadie se ha puesto en contacto con los herederos para ofrecer su punto de vista. Las respuestas a las aseveraciones que presenta la película son absolutamente falsas", han dicho los abogados de la familia.

Las reacciones al filme que acusa al Rey del Pop han sido muchas. Un grupo canadiense de radio, con 23 emisoras, decidió dejar de programar temas del cantante, mientras que Louis Vuitton borró todo rastro de homenaje a Jackson de la colección que había creado en su honor.