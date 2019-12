La exmujer de Carlos Calvo, Carina Galucci, aseguró que el actor "está mejorando día a día" y negó los rumores que hablan de un situación irreversible en su salud. Uno de los hijos de Carlín expresó que distintos medios están "dando a entender que está al borde la muerte prácticamente", y señaló de forma tajante: "Es mentira".

"Está mejorando día a día y se va recuperando para poder cambiar el modo de alimentación, es decir, pasar de la sonda nasogástrica, que se tapa y no es lo más conveniente porque provoca infecciones, a un botón gástrico", indicó Galucci.

También se refirió a las versiones periodísticas de que Facundo Calvo se habría despedido de su padre. "Siempre fui clara al hablar de la salud de Carlín: mis hijos no se están despidiendo, no hay nada más falso que eso. Me agota que digan semejante cosa", sentenció.

Carlos Andrés Calvo se encuentra internado desde el pasado miércoles 18 en el Sanatorio de La Trinidad, mientras circulaban versiones sobre la gravedad de su estado de salud. "Él está bien y se encuentra fuera de peligro, lo quiero aclarar porque no dejan de llamarme pensando que se está muriendo", sostuvo su exesposa.

Por su parte, su hijo Facundo publicó las aclaraciones en las redes sociales. "Quería aclarar algo que se está diciendo en los medios y mucha gente me anda preguntando. Se dijo que yo ya me despedí de mi papá, que puede irse tranquilo, dando a entender que está al borde la muerte prácticamente. Lo cual es mentira", sostuvo.

Facundo destacó que su padre "viene peleándola hace rato", pero aseguró que "nunca estuvo en peligro su vida".

"Un comentario sacado de contexto se formó una bola de nieve enorme", dijo.

El Sanatorio de La Trinidad emitió hoy un parte médico en el que señala que el actor "permanece internado en la Unidad de Cuidados Intermedios" con un cuadro de infección respiratoria. "Evoluciona estable clínicamente, se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para el tratamiento de su patología", señala el documento.