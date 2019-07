La familia de Cameron Boyce reveló de qué murió la estrella de Disney

La familia de Cameron Boyce, el joven actor que murió el pasado sábado con tan solo 20 años, confirmó la causa de su muerte. En un comunicado, la familia del intérprete reveló que, tal y como se venía apuntando, la estrella de Disney falleció al sufrir un ataque de epilepsia mientras dormía.

En un comunicado publicado por People, la familia de Boyce reveló que el colapso que sufrió el joven actor y que terminó con su vida fue “el resultado de una afección médica en curso, y esa enfermedad era la epilepsia”.

Boyce murió “mientras dormía por una convulsión debido a una enfermedad de la que se estaba tratando”, afirma la familia que ya había confirmado previamente que el actor estaba siendo tratado de una enfermedad en el momento de su muerte.

“Todavía estamos tratando de lidiar con este momento extremadamente desgarrador, y seguimos pidiendo privacidad para que la familia y todos los que lo conocieron y amaron puedan llorar su pérdida”, concluye el comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram @lafamilyhousing awards! #bethekeyhome Una publicación compartida de Cameron Boyce (@thecameronboyce) el 7 Abr, 2018 a las 6:54 PDT

El padre de Cameron, Victor Boyce, también escribió en Twitter que estaba “abrumado por el amor y el apoyo” que la familia había recibido tras la muerte de su hijo y añadió que esas muestras de cariño ayudan a “aliviar el dolor de esta pesadilla”.

El médico forense del condado de Los Angeles realizó la autopsia el lunes y, en ese momento, reveló que su causa oficial de muerte aún estaba pendiente de investigación.

Boyce era conocido por su papel como Carlos en la saga de películas para televisión Los Descendientes de Disney Channel. También había participado en la telecomedia Jessie, la serie de animación de Disney Junior Jake and the Never Land Pirates y en el Manual del jugón para casi todo de Disney XD. En el cine apareció en las dos entregas de la saga cómica Niños grandes protagonizada por Adam Sandler y Chris Rock, en la cinta de terror Reflejos y en el thriller La conspiración del pánico.

Embed Ver esta publicación en Instagram @i_d Una publicación compartida de Cameron Boyce (@thecameronboyce) el 5 Jul, 2019 a las 4:13 PDT

Boyce era conocido por su papel como Carlos en la saga de películas para televisión Los Descendientes de Disney Channel. También había participado en la telecomedia Jessie, la serie de animación de Disney Junior Jake and the Never Land Pirates y en el Manual del jugón para casi todo de Disney XD. En el cine apareció en las dos entregas de la saga cómica Niños grandes protagonizada por Adam Sandler y Chris Rock, en la cinta de terror Reflejos y en el thriller La conspiración del pánico.