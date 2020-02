La fallida salida de Noelia Marzol con un hombre que le presentó Marley y terminó preso

La actriz y modelo Noelia Marzol esta vez sorprendió con una anécdota tragicómica. Y uno de los atractivos de la historia es que tiene como uno de los protagonistas a Marley. Es que el conductor quiso oficiar de celestino y le presentó a un candidato que creía ideal para ella. A pesar de las buenas intenciones del famoso presentador no hubo suerte, sino todo lo contrario. "Fue un fracaso total", anticipó Marzol.

El año pasado, cuando la actriz de la obra Sex todavía estaba soltera -actualmente está de novia con el futbolista Ramiro Arias- el conductor de El muro infernal quiso ayudarla a encontrar pareja: "Pasó hace varios años. Marley es un gran presentador de chongos y me dijo que conocía a un chico fachero. Cuando me mostró las fotos no me gustaba tanto, pero él insistía en que el chico me quería conocer. Un día acepté y lo vi en un bar".

Marzol continuó su relato sobre aquella cita fallida: "Empezamos a hablar y me pareció más bello físicamente de lo que aparecía en la foto, me entusiasmé un poco porque me sorprendió. Después me dijo que tenía caballos de carrera y no sé cuántas cosas más. A mí por ese lado de venderme todo lo que tienen no me convencen ni ahí".

Después, la bailarina contó que la charla se tornó cada vez más incómoda, y que el candidato en cuestión se mostraba reacio a contar a qué se dedicaba. "Yo no tenía ningún interés en preguntarle de su vida, pero él parecía que quería sembrarme la intriga y me decía: 'no te puedo contar más'", relató.

"Cuando finalmente le pregunté de qué trabajaba se enojó y me dijo que yo era una desubicada. Aunque él intentó remontar la situación, decidí irme porque me parecía insoportable", explicó. Sobre el final, Marzol sorprendió con el desenlace de la anécdota: "Unos meses después fui a visitar a Marley a Pinamar y ahí me dijo: '¿ Sabés a quién metieron preso? ¡ Al pibe que te presenté! ¡No sabés lo que pasó! ¡ Parece que era traficante!'. Y concluyó entre risas: "Tenía razón el pibe en no querer contarme a qué se dedicaba".