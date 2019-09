La experiencia europea y los desafíos de la crisis

En enero de 2015, La Biaba logró llevar su música a Alemania, Francia, Suiza y Bélgica. "La experiencia del 2015 fue muy reveladora", recuerda Lucas Querini. "Fue muy motivador comprobar que éramos capaces de autogestionar una gira internacional y lograr que fuese un trabajo sustentable, es decir, redituable económicamente. En ese sentido fue un gran aprendizaje de producción, ya que es mucho trabajo comenzar a generar un circuito en el exterior desde cero, viviendo fuera de Buenos Aires y con una propuesta que le esquiva al espectáculo «for export». Por todo esto fue una experiencia enriquecedora", afirmó.

El presente del país _atravesado por una profunda recesión_ es un escenario complicado para los artistas. Sin embargo, La Biaba eligió seguir creando. "Siempre ha sido difícil gestionar y sostener un proyecto artístico que no forme parte del mainstream comercial, hoy más aún", dijo el pianista. "Es sorprendente observar el nivel de actividad y producción que hay en esta ciudad a pesar de una coyuntura que no colabora para nada. A pesar de esta situación, seguimos creando, apostando, invirtiendo mucho tiempo, dinero y energía en expresar y compartir lo que hacemos. A veces pienso que estamos locos y que vivimos en una realidad paralela, pero después pienso y me doy cuenta que esa «locura» es la que nos hace artistas", reflexionó.