La exesposa de Matías Alé salió en la tapa de Playboy México

La cordobesa María del Mar Molar, exmujer de Matías Alé, hizo una gran carrera en México tras separarse del actor y ahora llegó a su trabajo más importante: la tapa de la revista Playboy.

María del Mar se casó en octubre de 2015 con Alé, pero el actor sufrió una crisis psiquiátrica de la que le costó salir. Luego del divorcio, la modelo se mudó a México hasta que, con el tiempo, se convirtió en una cara conocida.

"Feliz de ver el resultado de esta increíble sesión y este maravilloso equipo. Y apenas es primavera", escribió la modelo argentina en la pubolicación de Instagram donde reproduce la tapa de la edición mexicana de Playboy.

2020-02-26 maria del mar.jpg

María del Mar dijo cómo fue que finalmente se decidió a posar desnuda. "He trabajado para varias marcas, posado para distintos fotógrafos, pero jamás me había atrevido a mostrarme desnuda, por el miedo a no obtener los resultados que quería. Pero cuando Playboy me buscó, pensé que sería una excelente oportunidad para regalarme", sostuvo.