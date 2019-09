La ex de Fede Bal hizo un desnudo total y estallaron las redes

Bianca Iovenitti y el actor Fede Bal confirmaron hace unos días su separación. Sin embargo, la vida continúa. Es por eso que no sorprendió que en las últimas horas la bailarina haya publicado una foto que conmocionó a las redes y en la que se la ve totalmente sin ropas y enn una sensual pose sobre la cama.

Delante de un ventanal y con la luminosidad natural adecuada, la joven se sujetó el pelo con una mano y ubicó la otra de manera estratégica para cubrirse los pechos.

"Me gusta arriesgarme", posteó la joven, quien previamente, y luego de que se conociera que su vínculo amoroso con Fede había acabado, lanzó una dura indirecta en esa misma plataforma, en la que afirmó que no le interesan las declaraciones que su ex novio haga acerca del presunto desgaste que tenía su relación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Me gusta arriesgarme ... Una publicación compartida de ⒷⒾⒶⓃ ⒾⓄⓋⒺⓃⒾⓉⓉⒾ (@bianiovenitti) el 12 Sep, 2019 a las 12:05 PDT

Durante el último fin de semana, Bianca había estado muy actiiva en las redes: “¡Riéndome a lo casual te digo que no dejes que nadie te diga que hacer y mucho menos como ser! Ser uno mismo es lo más real y sincero que puede existir, no importa lo que digan, hablar van a hablar siempre y más quienes no te conozcan. Lo importante es que seas feliz con lo que sos. Y yo hoy soy tan feliz y agradecida de eso”.