La ex esposa de Luis Ventura pone en duda su reconciliación con Jorge Rial

Estelita Muñoz dijo que el posteo en Twitter fue hecho por el ex conductor de Intrusos porque "Rial está en caída y la gente no lo quiere más", afirmó

En el programa el Run Run del Espectáculo (Crónica TV) la panelista Estelita Muñoz, ex esposa de Luis Ventura, puso en duda la reconciliación entre el padre de sus hijos con Jorge Rial, y aseveró que la visualización del encuentro por Twitter que hizo el ex Intrusos fue porque usó eso para su propio beneficio . "¿Quién necesitaba esa foto? Hay uno que estaba con una cara de Papá Noel impresionante, adelante. El abuelito dime tú está como chico con chiche nuevo. Y del otro lado hay una cara ahí, como medio sosteniendo la situación, que no sé cuánto de verdad le habrá alegrado ese encuentro", reflexionó la ex bailarina.

"Vos lo sacabas a Jorge de hacer chimentos o espectáculos y todo lo demás que hizo, no le fue bien. Me remito a los números y a lo que ha pasado. Hizo TV Nostra y fue un fracaso. Estaba esperando esta foto porque le fue mal. Porque si realmente sentía la necesidad de pedir perdón, disculpas, lo hubiese hecho de otra forma. Que yo como mujer y desde mi lado una traición no la perdono, porque el que traiciona una vez, traiciona toda la vida", expresó Estelita Muñoz, a manera de crítica no sólo a Rial sino también a su ex marido Luis Ventura.

"Yo no lo puedo creer. Primero me sorprendió la cantidad de llamados que tuve hasta desde Uruguay para sacarme al aire por este tema. Me asombró pero yo veo la foto y es clarito, para mí, quien armó todo. Es clarísimo", afirmó Estelita Muñoz en el programa de Lío Pecoraro y de Fernando Paggio.