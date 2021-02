La esposa de Jorge Rial dio positivo de coronavirus y enseguida se aisló

"La verdad es que venía sin síntomas hasta que el fin de semana, una de mis nenas me dio a oler un perfume y no sentí nada. Automáticamente me aislé en una habitación, me hice el hisopado y al día siguiente me dieron el positivo de Covid 19", describió Pereiro.

En cuanto a Rial, quien se trata de una persona de riesgo debido a que ha tenido episodios cardíacos que lo llevaron a que le colocaran stent, Romina Pereiro dijo que "el resto de la familia por ahora está bien, de todas maneras hay que ser muy cuidadoso con la información que se da pero por el momento, estoy bien. Estoy con un poco de debilidad y cansancio pero nada más. Dentro de todo, la llevo bien", comentó.

Por ser considerado contacto estrecho de un caso positivo, el conductor entró en cuarentena y está atento a que no se despierten síntomas compatibles con la enfermedad.