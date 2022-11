La esposa del Turco García hizo una explosiva confesión sobre su matrimonio

Mariela Prieto es la esposa del ex futbolista Claudio Turco García y en una visita al programa televisivo Socios del Espectáculo confió con total sinceridad: "Voy a morir cornuda. No le vi mensajes, él me lo confiesa. Es de toda la vida, hace 25 años que me engaña. Lo amo, pero bueno, es mujeriego".

El Turco García tuvo gran exposición y cruces picantes durante su participación en el reality El hotel de los famosos, pero luego de varias semanas de la culminación del programa, el ex futbolista volvió al centro de la polémica tras las sinceras declaraciones de su mujer, quien confesó con total naturalidad que hace muchos su marido le es infiel.

Sobre cómo descubre las aventuras de su marido, Mariela Pietro reconoció: "Lo conozco, me doy cuenta. Yo sé que él me ama, que soy la mujer de su vida y nos queremos mucho, pero le gustan las mujeres, por ahí tener sexo con otras mujeres".

Cuando los integrantes del programa de espectáculos la consultaron a Prieto si no le molestaba ser traicionada por el Turco, respondió: "Cómo no me va a doler. Bajé como 40 kilos. No es perdonar. Uno hace un acuerdo con la pareja. No me quiere perder, pero él quiere todo, estar conmigo y con otras".

Más allá de esta confesión, la esposa del Turco García sentenció que ella le es fiel y que nunca lo echó de la casa: "Nunca lo he echado de la casa. Él me dice siempre que está dos veces, y después pasan seis meses. Obvio que sé quiénes son y las encaro, quiero saber todo. Ellas se retiran solas y no le dan más pelotas. Yo estoy totalmente para él y no me interesa otra persona. Yo soy fiel".