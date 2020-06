La esposa del abogado Mauricio D'Alessandro tiene coronavirus

Los contagios de Covid-19 irrumpen en la televisión y por ello el tema de la pandemia se amplifica aún más. Ahora se supo que la abogada mediática Mariana Gallego dio positivo en el test que le realizaron tras presentar algunos síntomas de gripe. Lo paradójico es que su esposo Mauricio D'Alessandro, también abogado de constante presencia en los medios de comunicación, dio negativo de coronavirus en su hisopado.

Gallego contó durante una entrevista en el programa Los Angeles de la Mañana que "por recomendación de mi médico, me di la vacuna de la gripe y si bien ya me habían dicho que podía experimentar síntomas de gripe, ni bien sentí una picazón en la garganta me hice el test. Yo soy un poco hipocondríaca, me lo hice por eso, y resultó positivo".

Con respecto al lugar en el que se pudo haber contagiado, la abogada dijo: "La semana pasada fui a un supermercado grande, tal vez fue ahí. Lo que puedo decir es que no siento nada de aromas y me dieron una cucharada de vinagre que para mi, fue como agua. Sacando eso, yo me siento bárbara", reconoció.

Pero lo extraño del caso es que D'Alessandro dio negativo: "Mauricio duerme en el cuarto de huéspedes y después tratamos de no estar cerca. Comemos uno en cada punta de la barra, que es bastante larga, y tomamos todas las precauciones", explicó.

Más allá de la angustia que le generó en un primer momento, ahora dice que está tranquila y esperando que todo pase. "Hay que guardarse, esperar y en 15 días, repetir el test", explicó.