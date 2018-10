La escalofriante historia de la casa embrujada ahora tiene una serie

"La maldición de Hill House" dirigida por Mike Flanagan, llega a Netflix hoy como una adaptación moderna de la novela de Shirley Jackson del mismo nombre en formato serie.

Este complejo drama familiar envuelto en una escalofriante historia de terror paranormal se suma a los escalofriantes estrenos que la plataforma de streaming prepara para el mes de Halloween. "Apóstol", su nueva película original de terror, y "El mundo oculto de Sabrina" ("Chilling Adventures of Sabrina") son algunos de los títulos.

Esta serie producida por Amblin TV y Paramount Television para Netflix tiene a Trevor Macy como productor ejecutivo junto a Flanagan, y a Meredith Averill como co-showrunner y productora ejecutiva. El elenco está encabezado por Michiel Huisman ("Game of Thrones"), Carla Gugino ("Wayward Pines"), Timothy Hutton ("American Crime") y Elizabeth Reaser ("Crepúsculo").

"La maldición de Hill House" es una famosísima novela escrita por Shirley Jackson que ha inspirado ya dos adaptaciones cinematográficas con dispares resultados: la primera, la película de 1963 "La casa encantada" ("The Haunting") y la segunda, mucho más actual y conocida por todos, aquella "The Haunting" ("La guarida") de 1999, con Catherine Zeta Jones, Liam Neeson y Lili Taylor.

Descrita como "una reinvención moderna de la novela icónica de Shirley Jackson", la serie explora a un grupo de hermanos que, de pequeños, crecieron en lo que sería la casa embrujada más famosa del país. Ahora de adultos, y forzados a volver a estar juntos frente a la tragedia, la familia finalmente debe enfrentar los fantasmas de su pasado. Algunos de los cuales aún acechan en sus mentes mientras que otros pueden estar realmente acechando en las sombras de Hill House.

Esta Hill House está habitada por una familia numerosa, los Crane. La madre, el padre y los cinco hijos (tres hermanas y dos hermanos) viven en la vieja mansión e intentan restaurarla para convertirla en un hogar. Muchas cosas horribles les pasaron en aquella casa y ahora, pasados los años un suceso dramático les hará recordarlo todo y volver a vivir aquellas pesadillas de la infancia.

Lo bueno es que la serie juega contando dos líneas temporales simultáneas: la actual, con los hermanos Crane ya de adultos y el pasado, con los sucesos ocurridos en la casa cuando eran niños. Ambas líneas se cruzan de diversas maneras, mostrando solo pequeños detalles que van rellenando el puzle. Tom Philip, del medio GQ, calificó la ficción como "la primera gran serie de terror del streaming", superando incluso a otros grandes títulos como "Black Mirror" o "American Horror Story".

Flanagan eligió prescindir de sustos fáciles y convertir la historia en un drama familiar con tintes sobrenaturales. "Para mí, una historia como esta no tiene sentido si no conectas con los personajes", dijo el director en una entrevista, y añadió: "En el mercado hay muchas historias, y seguro que esos espectadores no tendrán problemas para encontrar alguna que les guste: si solo buscan sangre y fantasmas, esta no es su serie".

"Me gustan las historias de terror familiar, porque descartan las formalidades: haciendo que los personajes se conozcan entre sí y tengan ese vínculo consigo explorar sus relaciones sin la necesidad de que se presenten y lleguen a conocerse entre ellos", explicó Flanagan. Según explicó el director, la tarea de erigir Hill House llevó "meses y meses". "Primero construimos los interiores, que están llenos de detalles y de guiños a los libros de Shirley Jackson. y después encontramos una casa auténtica para los exteriores en Georgia: es algo esquizofrénico", precisó.

La historia original

"La maldición de Hill House", considerada una de las mejores novelas del terror del siglo XX, cuenta el experimento de John Montague, doctor en Filosofía y antropólogo, que lleva años entregado al estudio de «las perturbaciones psíquicas» que suelen manifestarse en las "casas encantadas". Infructuosamente buscó una casa idónea, cuando un día oye hablar de Hill House, una mansión solitaria y de siniestra reputación. Montague decide alquilarla y busca ayudantes dispuestos a pasar una temporada en ella: Eleanor, una mujer desdichada que, tras once años cuidando a su arisca madre inválida, se ha vuelto una persona solitaria; Theodora, joven alegre y curiosa, seleccionada por su increíble capacidad telepática, y Luke, vividor y mentiroso, incluido en el grupo por exigencia de la propietaria, su tía. El objetivo: tomar notas de cualquier fenómeno paranormal que se presente para documentar el libro sobre casas encantadas que prepara el doctor. Las alucinantes experiencias que vivirán en la casa son trasladadas al lector de forma magistral.

Terror en Netflix

American Horror Story: Una antología de series de terror que cada temporada tiene una historia propia con su inicio y fin. Algunos detalles están basados en hechos reales y cada año presenta un escenario diferente. Arrancó en 2011 en una casa con un pasado tétrico y siguió con un asilo perturbador. Actuaron Lady Gaga, Kathy Bates y Jessica Lange. Están en su sexta temporada.

Scream: La popular película de los 90 tiene una serie adaptada a la actualidad. Un caso de cyber-bullying desencadena una trágica historia llena de homicidios. En un pueblo ficticio llamado Lakewood ocurren constantes asesinatos alrededor de Emma, quien está ligada al oscuro pasado del pueblo. La primer temporada se lanzó en junio de 2015 y la segunda en octubre 2016.

Bates Motel: Esta espeluznante serie se basa en "Psicosis" de Albert Hitchcock, y es como una precuela. Se centra en la historia de Norman Bates, un joven frágil de carácter y su madre. Llegan a un pueblo llamado White Pine Bay para comenzar una nueva vida en un motel. Su peculiar relación familiar, bastante turbia, su pasado maligno y unos sucesos desafortunados los persiguen.