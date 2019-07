La época de oro junto a la diva de los teléfonos

"Toqué el cielo con las manos", recuerda Marcelo Iripino sobre los 20 años en los que trabajó con Susana Giménez. "Caminaba por los pasillos del canal y veía a Micky Rourke o Alain Delon, eran otras épocas. También bailé con Daniela Mercury y Celia Cruz. Agradezco mucho todo lo que viví. El día del casting para los "Susanos", Susana me vio y dijo: "El de los pelos parados me encanta, me vuelve loca como baila".

Consultado por si volvería a trabajar con la diva, Iripino respondió: "Sí, pero depende para qué. Me fui porque no había el mismo presupuesto que antes para hacer los musicales. En su momento, Susana me dijo «¿por qué me dejaste?». Pero después entendió. Estoy agradecido a la vida de haber estado 20 años trabajando con esa mujer".