Timothée Chalamet es el actor del momento. Hace dos años se consagró por su excelente actuación en el drama romántico "Llámame por tu nombre", que le valió una nominación al Oscar, y después brilló también en películas como "Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo" y "Lady Bird". Ahora, el intérprete neoyorquino de 23 años es el protagonista de "The King", la nueva película de Netflix que se estrena el viernes. El filme, que se proyectó en el Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado, está inspirado en la historia de Enrique V, el joven monarca de Inglaterra que tuvo que aprender a lidiar con las intrigas palaciegas y una guerra cuando en realidad él sólo quería vivir libre y sin responsabilidades. El elenco incluye nombres famosos como Robert Pattinson y Lily-Rose Depp (la hija de Johnny Depp), y la dirección corrió por cuenta del australiano David Michod ("Animal Kingdom", "The Rover"), quién coescribió el guión junto al actor Joel Edgerton ("Star Wars: Episodio II y III").

No hay muchos directores a los que les gustaría que una película necesitara casi siete años para realizarse, pero ese es precisamente el caso con "The King". Afortunadamente, el largo desarrollo de la historia, los retrasos y los cambios de estudio tuvieron un dulce final. Y para cuando David Michod estaba listo para arrancar el proyecto, surgió un nuevo y emocionante talento: Timothée Chalamet.

"Fue algo hermosamente fortuito que nos requirió mucho tiempo realizar", dijo Michod a Associated Press. Si la película se hubiese hecho cuando Edgerton la escribió, no sólo Chalamet no habría estado en su radar, el actor habría tenido 12 años.

La manera en la que Chalamet cruzó su camino con Michod fue también azarosa. Un amigo le sugirió al director que viera "Llámame por tu nombre" pensando que quizá "el chico" en la película sería bueno para el papel de Hal, el rebelde heredero al trono que se convierte en el rey Enrique V. Michod fue con un poco de escepticismo. La gente muchas veces le sugiere cosas y la mayoría no sirve para nada, pero al ver al actor en la película que cuenta la historia de un amor gay tuvo una revelación. "Esa es la versión de «The King» que quiero hacer", dijo. "Me encantó la idea de incorporar al chico de esa película y comenzar «The King» con él, endurecerlo, y convertirlo casi en un tirano. Pero nunca pensé en que elegiría a un joven de 22 años de Nueva York para interpretar a Enrique V", confesó.

Chalamet había hecho películas actuales o del pasado reciente y le gustaba la idea de hacer algo completamente diferente. También adoptó la "alegoría" de Michod sobre Elio, su personaje en "Llámame por tu nombre", así que accedió a hacer la película días antes de que se enterara de su primera nominación al Oscar por ese filme. "Era una ironía hermosa y un reto que fuera un joven estadounidense interpretando a una figura británica histórica, dirigido y trabajando con un montón de australianos", comentó Chalamet. Como diría en broma Michod: "Una receta para el desastre".

Realidad y ficción

La película es una mezcla ambiciosa de hechos históricos y ficción, vagamente inspirada en "Enrique V" y "Enrique IV" de Shakespeare, en las que Enrique pasa de sus días de fiesta en Eastcheap a sus primeros días como rey de Inglaterra, una posición que nunca quiso y que acepta a regañadientes cuando su tiránico padre Enrique IV muere. "Pensé: «¿Cómo se puede hacer esto de una manera fiel a las obras y fiel a la historia?»", dijo Chalamet. "La gente con estas posiciones de poder solía ser inusitadamente joven", observó.

El género de "caballos y espadas" era también un poco raro para Michod. El realizador se volvió famoso con la película australiana de crimen y suspenso "Animal Kingdom", y nunca se había sentido atraído por historias fantásticas como "Game Of Thrones". "No es que lo odie, es que no entiendo cómo debo relacionarme con eso. No es lo mismo, pero incluye temas que son muy similares", dijo Michod. "En realidad sabemos tan poco sobre la Edad Media. Tenemos muchos documentales, pero no sé cómo sería ser una persona en la Edad Media y esto casi lo convierte en una especie de fantasía", aseguró.

El director y su viejo amigo y colaborador Edgerton, quien también interpreta a un gracioso Falstaff (el compañero de borracheras de Hal), se dispusieron a hacer en la película algo tan realista como fuera posible. Esto implicaba portar armaduras pesadas y sufrir por el calor de Hungría en las dos semanas y media que requirió filmar la batalla de Agincourt.

La intensidad de la guerra fue una nueva experiencia para Chalamet. "Hay una cosa increíble: a veces, con las tomas largas en las películas, en las que se requiere mucha actuación física, desaparece toda la sensación de actuación", afirmó. En otras palabras, la lucha que se ve en pantalla y los ruidos de su respiración son bastante reales. Pero, ¿fue divertido ponerse el vestuario y pelear? "Verlo era divertido", dijo Chalamet riendo.

El joven actor también tuvo que cortarse el pelo con forma de taza para asemejarse a los hombres de la época, lo que hizo que los fans de Chalamet se inquietaran cuando comenzó a aparecer en público sin sus famosos rizos. "David fue inflexible y estaba en lo correcto", dijo el actor. "Hubiese sido un fraude si no tenía el corte correcto, aunque suene como algo tonto", comentó entre risas. Michod bromeó: "Sólo es pelo, pero era importante, parecía muy importante para el personaje y para Timmy como actor tener una transformación, pasar de ser el chico de «Llámame por tu nombre» a convertirse en algo más", concluyó.