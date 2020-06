La encendida defensa de Agustina Kämpfer a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez participó de esta semana de Mamushka, el nuevo programa de entretenimientos que conduce Mariana Fabbiani por El Trece, y al que fue acompañada por su hija Barbie. A patrtir de su aparición, la actriz y productora fue blanco de despiadadas críticas sobre su aspecto físico que la terminaron convirtiendo en trending topic en la red social Twitter. Sin embargo también recibió muchas señales de apoyo, tal el caso de la periodista Agustina Kämpfer.

"Soy tendencia en Twitter porque mi culo es grande y porque mi cara es redonda. Me chupan los huevos que no tengo. Lamentablemente esta es la sociedad de mierd... que le dejamos a los chicos que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años, tomando anfetaminas, con anorexia y bulimia...Seguimos atrasando tanto como sociedad y país…", expresó Nazarena a través de un video donde dejó expresa su indignación con algunos internautas.

"Yo estuve hace diez años tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia. Lamentablemente, seguimos atrasando como sociedad y como país. La mayoría decían cosas como: ‘Se comió una mamuska’. Sí, me comí una mamuska, mirá toda la carne que tengo: vení y chupámela'".

En medio del escándalo, en el programa Nosotros a la Mañana repudiaron los cuestionamientos hacia la actriz por parte de numerosos usuarios y se mostraron muy críticos con la forma de esconderse en el anonimato para agredir a Vélez en Twitter.

Y Agustina Kämpfer fue una de las más firmes defensoras de la actriz: "En las redes sociales criticaron su apariencia... Si te ponés a criticar cuánto le mide el culo a la persona que estás mirando por televisión, también poné cuánto te mide el tuyo", expuso la panelista, rechazando la cruel e innecesaria agresión hacia Vélez.