Mirtha Legrand fue una de las conductoras que acompañaron las medidas del gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellas estuvo Mirtha Legrand, quien decidió aislarse en su domicilio al estar comprendida entre las personas de riesgo debido a su edad. Como en otra oportunidades su lugar fue ocupado por su nieta Juana Viale.

“Estoy nerviosa”, confesó la actriz, minutos después de mostrar su vestimenta en cámaras. Más tarde, antes de hablar con sus invitados, Juana compartió una carta que escribió para leer en vivo: “Ayer estaba pensando un poco por qué iba a estar acá sentada y es un poco por la realidad que vivimos todos los argentinos y el mundo entero. Y escribí unas palabras para leérselas”, adelantó.

El escrito decía lo siguiente: “Hola a todos. Gracias por acompañarme del otro lado de la pantalla y gracias a los invitados que aceptaron venir a la mesa para colaborar con la información”.

“Estar acá no es fácil, así como sé que no es fácil la cuarentena. En otras palabras, aislamiento social en sus casas obligatorio. Pero siento que como sociedad podemos hacerlo y más aún, deberíamos ser ejemplo. No como los genios, irresponsables que se fueron a Villa Gesell y a Pinamar, porque esto no es estar de vacaciones. Y también voy a sumar al astuto que se sumó al Buquebus con el coronavarius porque se escapó de la clínica y porque se tomó un medicamento para que le baje la temperatura, y así obligó a 400 personas que estaban en el barco al aislamiento total. Esa es una irresponsabilidad que no le hace bien a nadie”, agregó.

“Yo acá no estoy sustituyendo a nadie acá, sino haciendo mi modesto aporte por la situación que tiene en vilo al mundo entero por el tan pequeño, pero de nombre tan gigante, el coronavirus”, aclaró la nieta de Mirtha.

“Como saben mi abuela, tan amada por mí, la señora Mirtha Legrand, no va a hacer sus programas porque tiene la edad del grupo de alto riesgo y además tiene un gran sentido de la responsabilidad. Así que por ser ‘la nieta de...’, y lo digo con mucho orgullo, decidí ayudar con esta causa que es la de comunicar”, continuó.

Por último, Viale agradeció el labor de los médicos que “trabajan incansablemente para cuidar y acompañar”, y pidió a los televidentes que acompañen a sus seres queridos a la distancia: “Un llamado cambia todo. Acompañemos en la distancia y como podamos”, cerró.