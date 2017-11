Embed Con Carla Peterson , una genia . Increíble actriz y persona ☺☺☺ Una publicación compartida por Guido Suller (@guido_suller) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 7:29 PST



"Todo el mundo quería que yo tuviera una participación en 'Guapas' y ella escribió que sería muy lindo que yo participe con ella en esa novela, haciendo de comisario de a bordo. Ella hacía de azafata".

Guido Süller, el famoso mediático y hermano de Silvia, fue entrevistado por el portal PrimiciasYa.com a raíz de las imágenes que subió a su cuenta de Instagram de la filmación de la película "Animal", de la que participará junto a Carla Peterson y Guillermo Francella "Estoy en pleno set de filmación, vamos a hacer otra escena. Me recibieron muy bien, teniendo en cuenta uqe soy de otro palo y soy de la TV. Esto es cine y está el director Armando Bo, ganador del premio Oscar. Está Francella, Carla Peterson, que con ella es con quien mejor onda pegué. Estuve en el motorhome de ella, me hizo sentir como en su casa", comentó sobre el sueño de trabajar junto a la actriz.Para cerrar, Guido contó: "Es todo muy Hollywood, muy técnico. Hay muchas luces, cámaras, asistentes, extras, actores, todos van y vienen. Es un mundo aparte. De la intimidad de la película no puedo hablar, tuve que firmar un contrato de confidencialidad donde no puedo decir absolutamente nada. Siempre soñé con aparecer en una película y rodeado de grandes actores. Se me cumplió el sueño".