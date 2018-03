La dura respuesta de Dorys del Valle sobre Emilio Disi

Dorys del Valle estuvo casada con Emilio Disi y fueron una las parejas más emblemática de la farándula. Esta semana, en una entrevista, la actriz respondió acerca de la enfermedad de su ex marido quien tiene cáncer de pulmón.

"Esa persona para mí no existe hace 25 años. ¿Sanar? ¡Qué voy a sanar! No me interesa en absoluto", manifestó Dorys en diálogo con la revista Pronto.

"Sólo me quedé con mi casa. Me sacó todo. Los abogados son muy caros y gasté fortunas. A mí igual nunca me importó la plata. Tal vez por eso me pasó lo que me pasó. Tenía previsto comprar la casa de mis hijos... pero dejémoslo ahí. Hoy para vivir tengo que trabajar, pero tengo la bendición de elegir dónde. Me siguen convocando a pesar de la cantidad de veces que he dicho que no. Puedo vivir con 30 mil dólares mensuales o con 15 mil pesos. No tengo delirios con la guita, pero lo que me gusta, me lo compro", recordó sobre la separación, que fue en el año 1991.

"Cuando bajé la cortina, la bajé para siempre. Ojo: no es que dejé de sufrir cuando bajé la cortina. Fue muy duro. No es fácil dar vuelta la página y olvidarte. Me llevó mucha tiempo de elaboración pero no podía vivir con una mochila encima cuando una persona te castigó, te dio y te dio tanto. No, no", enfatizó.

Luego, cuando se profundizó acerca de si le dolía que Emilio estuviera atravesanndo este mal trance en su salud, fue contundente: "¡No me interesa! No es que me afecta o no. Es lo mismo que me hables de esa silla. Si está o no está me da igual. No me interesa y no me corresponde a mí nada. Tendrá su familia y su gente. Fue muy desagradable todo lo que me hizo vivir. Fueron años muy buenos al principio y de golpe se dio todo vuelta y llegó el horror. Salió lo peor de su persona a la luz. Horroroso".

Por último, la actriz contó que Disi la engañó durante los años que estuvieron en pareja: "Me fue infiel, pero yo nunca lo supe. Me enteré después. Debo ser soberbia y una negadora total. No controlo a nadie y siempre confío en la buena fe de las personas".