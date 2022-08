La doble de Silvina Batakis sorprendió a todos en "Bienvenidos a bordo"

“Me anoté yo, mi familia me dice que me parezco mucho a ella ”, dijo la participante

Este martes, cuando se abrió la puerta de los parecidos en Bienvenidos a Bordo, programa que se emite en Rosario por El Tres, la participante que ingresó al estudio no dejó dudas sobre su parecido. “Me anoté yo, mi familia me dice que me parezco mucho a ella”, dijo en su presentación la concursante oriunda de José León Suárez, provincia de Buenos Aires.