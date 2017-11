La despedida final a un actor transgresor que supo reinventarse

El actor Pablo Cedrón, de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, murió ayer a los 59 años, según lo confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado. Víctima de una larga enfermedad, el intérprete se encontraba internado en el sanatorio de La Providencia y falleció en las últimas horas del miércoles, en una noticia que conmovió al mundo del espectáculo.

Nacido en Mar del Plata, Cedrón empezó su trabajo artístico en 1971 en la película "El habilitado", de su tío Jorge Cedrón.

Luego interpretó diversos papeles secundarios en otros filmes, pero su salto a la popularidad ocurrió en la década del 90 cuando llegó a la televisión en ciclos humorísticos de culto como "De la Cabeza" y "Cha Cha Cha", junto a figuras de la talla de Alfredo Casero, Diego Capusotto, Mex Urtizberea, Favio Posca y Fabio Alberti.

Uno de sus personajes más recordados fue el de Nelson Gómez, un sexólogo paraguayo con un vocabulario muy particular que interpretó en "Cha Cha Cha" y con el que ganó gran parte del público juvenil en los reportajes que le hacía Mariana Briski, que falleció en 2014.

En el último reportaje que le hizo Escenario a Pablo Cedrón publicado el 30 de junio pasado en La Capital, el actor se mostraba orgulloso por "Romanos", una miniserie escrita y protagonizada por él, con la que ganó premios internacionales en festivales de TV y web de Londres, Brasil y Argentina, y a la que tildó como una producción ambientada en "un futurismo pobre, como si fuera «Blade Runner» en Tucumán".

"He hecho muchos papeles, pero pocos que me han gustado. Lo que más me gustó de mi carrera es haber escrito y filmado la película «Felicidades» y haber actuado en «Aballay», de Fernando Spiner. Y además, haber estado en «Historia de un clan». En este momento no tengo ningún ofrecimiento, estamos en tratativas con Francia para que nos subsidien la segunda parte de la serie «Romanos». Los actores dependemos de que nos llamen", consignó el actor.

Cedrón destacaba además en este reportaje sus otras pasiones: "Vivo en San Telmo, hago trabajos de herrería en la vecindad y además me gusta pintar. Me gustaría tener trabajo más seguido y a varios compañeros les pasa lo mismo. Esta actividad es muy irregular, somos muchos y hay poco trabajo. Y lo que te ofrecen te tiene que gustar".

En cine trabajó en "La Raulito" de Lautaro Murúa; "El juguete rabioso" de Aníbal Di Salvo y José Paolantonio; "Las barras bravas", de Enrique Carreras; "El aura", de Fabián Bielinsky; "El viento", de Eduardo Mignogna, entre otras, y su última película fue "El otro hermano", de Adrián Caetano, estrenada en marzo pasado.

En televisión, integró los elencos de "Farsantes", "Historia de un clan", "Carola Casini", "Sos mi vida", "Malparida", "Sin código", "Mujeres asesinas", y "Campeones". Y su última aparición fue en la citada serie web "Romanos", protagonizada junto a Gonzalo Urtizberea, Pablo Plandolit y Martín Lavini, y estrenada en abril de este año .

Cedrón también tuvo una destacada actuación en teatro, donde presentó los espectáculos "Dios perro" junto a Dolores Fonzi, Luis Machín y Carolina Fal; "El movimiento", con Céline Latil; "Gigoló", dirigida por Susana Toscano, con la participación de Andrea Bonelli, Michel Noher, Mario Alarcón y Víctor Hugo Vieyra; y "Días eternos", junto a Max Berliner.

Por su parte, como dramaturgo, presentó la obra "Jamel", que también interpretó junto a Carlos Belloso, Ernesto Claudio y Marcelo Mazzarello.

"Hice cosas raras, recuerdo que en Río Negro hice de Papa Noel para Casa Tía. Lo cierto es que en esas situaciones uno conoce muchas cosas. En general, las cosas que me gustan son muy particulares -le dijo a Escenario-; por ahí me voy a Santa Cruz y me quedo en el campo dando vueltas a caballo durante días. Me gustan los paisajes que parecen desolados, encontrar fósiles en el camino sin buscarlos".