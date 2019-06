La despedida después de 12 años de éxito

Después de 12 años de éxito, hoy llega el final de la emblemática serie “The Big Bang Theory”. La comedia que acumuló 20 millones de fanáticos a lo largo de 279 capítulos culminará con una emisión especial, un capítulo doble que tendrá una hora de duración. El episodio se verá a las 21 por Warner Channel. Además el canal preparó para hoy una maratón con lo mejor de la última temporada, para recordar todos los momentos antes del épico final.

La producción basada en un grupo de amigos científicos con peculiares formas de socializar batió todos los récords. Es la serie americana más longeva de la televisión al llegar al capítulo 276, superando incluso a series como “Friends” y “Cheers”, que también estuvieron presentes por muchos años en la pantalla chica de los estadounidenses.

La primera temporada de “The Big Bang Theory” fue vista por 7,3 millones de espectadores sólo en los Estados Unidos. La segunda llegó a los 10 millones y a partir de la tercera estuvo siempre arriba de los 13. El récord de audiencia lo tiene el capítulo 2 de la séptima temporada (“The Deception Verification”), que cosechó un total de 20,44 millones de espectadores.

Durante el tiempo que fue emitida, “The Big Bang Theory” se hizo acreedora de dos premios Television Critic Awards, cuatro People’s Choice Award y un Globo de Oro. Además puede vanagloriarse de haber obtenido 52 nominaciones a los Emmy, de las cuales conquistó 10, cuatro de ellos para Jim Parsons (Sheldon Cooper en la serie) y uno para Mayim Bialik (Amy).

Los motivos. La cadena CBS, que emite la comedia en EEUU, decidió que era momento de ponerle punto final a la producción después de que Jim Parsons, quien se convirtió en el protagonista con su personaje Sheldon, decidiera no firmar contrato para una temporada más. Chuck Lorre, el creador de la historia, creyó que no podría ser posible hacer una continuación de calidad si no se tenía al cast completo en las filmaciones.

La serie terminó en EEUU el pasado 16 de mayo. Y muchos spoilers ya se han filtrado en los medios y las redes sociales. De todas maneras los fans de Argentina esperan este capítulo final desde 2007, cuando comenzó la historia de este entrañable grupo de personajes.

Los espectadores que fueron testigos del último episodio comentaron en redes sociales que se trató de un desenlace emotivo. Al fin pudieron averiguar si Sheldon y Amy, la pareja que ya figura como una de las más tiernas de la televisión, fueron o no acreedores de un premio Nobel. Y también descubrieron cuál es el secreto que tan cuidadosamente guardaban Sheldon y Penny, quienes mostraron los altibajos de su relación.

La misma noche se transmitió el último capítulo de la segunda temporada de “Young Sheldon”, la serie en donde se narra la historia del protagonista de “The Big Bang Theory” en su infancia. Este spin off posibilita que el público siga enganchado con el personaje más icónico.

Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon, horas antes de la emisión del último episodio, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que conmovió a sus seguidores. “Fue muy difícil elegir la foto correcta para esta publicación, así que aquí hay una foto de nosotros en un abrazo después de que filmamos la última escena de grupo para la serie”, escribió.