Pampita sorprendió a propios y extraños al confirmar que se casará con el el empresario gastronómico Roberto García Moritán (42), quien que la sorprendió con una romántica propuesta matrimonial en Punta Cana.

"Sí, nos vamos a casar", expresó Carolina en Instagram, junto a un emotivo video del pedido de casamiento.

Entre tantos saludos y mensajes de felicitaciones, hubo uno que no pasó desaprecibido. Al hacerse eco de la novedad, Jimena Barón escribió un picante comentario en Twitter.

"Solo quiero contarles (por si alguien tiene un mal día) que no he recibido ni un like en mi aplicación de conocer gente. Ni like, ni match, ni una mierda. El ego desmayado", escribió la actriz y cantante en su primer tuit.

Luego opinó sobre la boda de la modelo y conductora: "Y recién leo que a Pampita le propusieron casamiento después de salir un mes y medio. Genial".

