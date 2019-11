La desilusión de Flor Peña en medio del casamiento de Pampita

Marcelo Tinelli arrancó la gala del lunes del Bailando 2019 haciendo alusión al casamiento de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán. Florencia Peña -que fue una de las famosas invitadas a la boda- y dio detalles de la celebración, que se llevó cabo en el Palacio Sans Souci, en Victoria, partido de San Fernando.

"Fui, hice de conductora. Pasé a buscar a los señores (Aníbal) Pachano y (Marcelo) Polino. La pasamos hermoso, pero a las 5 de la mañana encendieron las luces y nos echaron. ¡Nos queríamos morir! Ella agarró el micrófono y dijo: 'Chicos, foto final'. Estábamos en la cresta de la ola...", exclamó la actriz, en tono de broma.

"Tremendo. Se puso la gorra Pampita. Ahora se lo vamos a preguntar", acotó Tinelli. "Dijo 'foto final' y quedamos todos un poquito tocados. Nos estábamos divirtiendo mucho", agregó la jurado.

Como si eso fuera poco, Peña también contó una particular conversación que tuvo con un familiar de la modelo.

"En un momento, ya yéndome tocada, nunca hundida, con lentes y una cosa que me titilaba en la cabeza, una señora se me acerca con un nene y me pide que le grabe un video. Le dije que no porque estaba un toque puesta y la señora le dijo al nene: 'No importa, mi amor, se lo vamos a pedir a Floppy Tesouro'", remató la actriz.