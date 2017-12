La derecha, la izquierda y la "grieta"

La Cotorra nunca le escapó a los temas de actualidad en sus espectáculos. Y en algunos de sus textos y cuplés, la agrupación sigue la tradición de la murga uruguaya de criticar las políticas de la derecha vernácula desde una mirada de izquierda. En Uruguay eso está asimilado porque la izquierda lleva tiempo en el poder, pero en la Argentina es diferente. Además, la famosa "grieta" que se generó en el gobierno anterior también vino a convulsionar las pasiones políticas. "Nosotros venimos desde antes de la ‘grieta'", dijo Fernando Lingiardi entre risas. "En líneas generales no tuvimos problemas con lo que decimos en nuestros espectáculos, pero sí nos ha pasado de actuar en algún lugar donde no hubo próxima vez. O nos pasó de bajarnos de un escenario y que nos digan «upa, yo no sabía que había tal comentario»", dijo el letrista. "Nosotros no nos autocensuramos, nunca hemos cambiado una letra. Y a eso lo destaco. La murga está compuesta por integrantes que tienen diferentes visiones, pero tratamos de confluir en que lo que diga la murga esté aprobado por el pleno del grupo. Queremos que no haya ruido interno en ese sentido y que el mensaje llegue con convicción. Si alguno no cree en lo que dice el mensaje no llega", aseguró.