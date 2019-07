"La dama de las rosas", una historia de amor y coraje

En los momentos de crisis, la vida se abre camino. “La dama de las rosas”, la última apuesta teatral de Pepe Cibrián Campoy, va en esa dirección y expone los desafíos de asumir la propia identidad y volver a empezar a pesar de las adversidades. “Es una historia de amor”, apuntó Cibrián sobre este trabajo que escribió y estrenó en el Cultural San Martín de Buenos Aires y que llegará a Rosario la semana próxima. Lo acompañará en escena la cantante María José Demare y un grupo de 13 actores, bajo la dirección general de Damián Iglesias. Las funciones serán el 1, 2 y 3 de agosto, a las 21, y el 4 de agosto a las 20, en el teatro La Comedia (Mitre y Cortada Ricardone).

—¿Esta obra de la inspiró en parte la libertad con la que te expresaste siempre?

—Absolutamente. Pero no lo hice de manera consciente. No es que voy a hablar de identidad. De pronto algunas personas me hacen lecturas de mis obras y digo wow... yo no me dí cuenta... Es el conflicto o la valentía sobre la identidad, en un mundo que es el de 1920, en un París que viene de la guerra y en un ambiente de clase alta, y ya sabemos que la gente de clase alta o exitosa tienen más permitidas algunas cosas. Por ejemplo, a Oscar Wilde lo hicieron mierda y a su amante, el marqués de Queensberry, ni lo llamaron a declarar. Esto desde algún lugar sigue presente. Con poder se tienen más franquicias hasta que llega lo que tiene que llegar. Pero no fue mi intención hacer una crítica a la clase alta. Me pareció bello estéticamente y necesario en ese mundo donde después de tanto horror surgen los famosos años locos y esas dos mujeres, Josephine y Agatha. Josephine, una mujer que con el tiempo decide montar un cabaret de transformistas muy exitoso. Ahí se siente libre como Agatha, lo opuesto a Josephine. En una fiesta conoce a Clemence (Demare) y se enamora. Es una historia de amor que se vivió como tal y las identidades cambian, pero ambas son elecciones.

—¿Es más teatro de texto que musical?

—Diría que sí, hay temas muy bellos, pero hay mucho texto. Lo que pasa es que toda mi carrera de autor fueron textos. Hasta “Drácula” eran textos. Cuando gracias a los Lectoure, que aceptan hacer “Drácula”, las pruebas se tomaron más desde un campo musical cuando la obra era texto. Elegí a todo el elenco y cuando cantaban le dije a Angel (Mahler) que le ponga música a todo. Después se siguió ese género en el que de alguna manera no me sentía a gusto porque sentía que la música hacía que no se entendieran las letras. En un momento le dije a Angel “mirá, creo que esto es una etapa y uno tiene que avanzar, hay que hacer un teatro mucho más combativo, más osado” y él quizás no estuvo de acuerdo. Yo me separé y empecé a hacer “Marica” y de ahí en adelante no paré de trabajar. Me encanta ser actor y yo feliz de la vida. No voy a dirigir más... Cuando empiezo a trabajar como actor, Damián Iglesias iba a ser mi asistente y me empezó a dirigir como la puta madre, a mí y a todos, y me ayudó muchísimo a encontrar esos dos distintos personajes, me cagaba a pedos. Cuando uno tiene un rol, tiene que ser humilde.

—¿Los momentos de crisis, como el contexto en el que se desarrolla la obra, ayudan a liberar tensiones?

—Sí, y pensemos además en Francia, o España o Inglaterra, que eran más puritanos como máscara por lo menos, porque la sociedad era completamente promiscua, y lo condenaron a Wilde porque no era aristócrata, y creo que sí, es un momento de liberación, de burbuja para no escuchar más lo morteros.

—Decías que esta obra habla de identidad y el poder, y la aparente mayor libertad que se pueden dar las clases altas. ¿El ejercicio de la identidad es diferente entre los dos sectores?

—Las clases muy altas y las clases muy bajas se tocan. Las clases muy altas, que hoy en día son los que roban, creen que no tienen nada que perder, y las clases muy bajas también creen que no tienen nada que perder. En este mundo de hoy, lo que está pasando es que pierden la libertad, el respeto, están en la cárcel aunque estén en su casa porque no pueden salir. Hay impunidad, pero imaginate lo que les pasó a los zares porque eran impunes. Y pasa igual hoy. El poder, por lo menos en nuestro país, da una libertad obscena. Me parece que es obsceno mostrar lujo cuando hay gente que está pasando hambre. Tiene que ver con las clases altas. Y a esa gente se le permitió, en el gobierno anterior o en este, no estoy hablando de partidos.

—Las leyes de matrimonio igualitario, en la que vos estuviste involucrado, y de identidad de género, ¿cambiaron realmente a la sociedad?

—Creo que lo que cambió es que los jóvenes van a tener una libertad interna que a las generaciones de mi edad aún les cuesta mucho. Hoy sucede y tienen esa libertad que creo que es parte de este cambio. Lo que pasa es que yo tuve un padre muy maravilloso que cuando le dije a los 18 años que era homosexual, me dijo “pero qué importancia tiene, se es hombre en la vida, no en la cama”. Si un padre te dice eso, es una libertad enorme. Eso califica para ser un buen amigo, un buen hijo, un buen profesional. Y la gente está obsesionada con la sexualidad. Es una cosa tan judeo cristiana de la culpa. Y creo que sí ha ayudado porque la gente ha podido adoptar, tiene una mayor exposición, pero hay cosas que eran impensables hace unos años. Creo que la ley de identidad está haciendo un cambio, pero también hay padres que echan a sus hijos porque son homosexuales o lesbianas. Todo se da de a poco. Creo que todo lo que ha sucedido en relación a esto por parte de los que no estaban de acuerdo es una gran mascarada, pero no porque no tengan la misma ideología que yo. Todos los senadores, diputados, la iglesia, dijeron qué horror, la familia... En lo ideal puede ser, pero no veo que los niños que no tienen posibilidades los pueda adoptar esta gente. Si están tan en contra, adopten, que no estén esos chicos en la calle. A mí en 15 años no me dejaron adoptar cuatro chicos. Y hay chicos que siguen en la calle y cada vez va a haber más, y dentro de uno o dos generaciones va a ser un grave problema porque los chicos al no estar bien alimentados, no tener una dirección, no se pueden adaptar a la sociedad aunque quieras. Pero no les importa un carajo. No se pueden gastar 700 millones en arreglar la avenida Corrientes y sacar a los que están durmiendo para que no se vean en las cámaras.

—¿Qué esperás de las próximas elecciones?

—Me parecen en general una gran farsa, como de los hermanos Marx. No puedo creer que el señor Massa públicamente diga si la otra me da más, yo me voy con la otra, es como una prostitución. Esto lo harán en sus despachos en todas partes del mundo, pero hay un punto en el que se va uno con el otro; Fulano que habló tan mal, ahora habla muy bien; el otro que no estaba de acuerdo, ahora sí. Yo no sé a quién votar, sinceramente. Y no quiero no votar. Aunque tenga 71 años y pudiese hacerlo legalmente, pienso que me pasé una parte de mi vida sin poder votar porque no me dejaban, y ahora quiero votar. Pero creo que lo que está pasando es que no quieren al país, no les importa un carajo. Salvo alguna excepción, a los políticos no les importa nada el país. Nada. Creo que es una cosa endémica. Debe haber políticos también honestos que tratarán, pero les debe ser muy difícil competir con estas corporaciones y contra esta mafia. Pero es mi país, y lloro.

—¿El poder, a ciertos niveles, genera una burbuja, un distanciamiento de la realidad a quien lo ejerce?

—Es una burbuja y además somos un pueblo tan complaciente. Creo que nos están drogando un poco a todos, con Netflix, con los teléfonos, ya no hay pensamiento; el vocabulario, de las 35 mil palabras del Cervantes pasamos con suerte a mil, y eso no es culpa de los jóvenes, pero pasa lo que pasa. No puedo juzgar a Cristina Kirchner, tendré mi opinión, pero no la puedo juzgar, para eso está la Justicia, pero tiene 18 mil causas, declaró y tal, y va a la vicepresidencia. ¿Cómo es posible? Suena raro, no porque sea culpable, después lo demostrará, no estoy juzgándola, pero digo que es paradójico. Los jóvenes ven eso y dicen “total, como no me hacen nada”... El señor López debe 800 mil millones de impuestos, y yo un día no pagué, pero viene la Afip con camiones a matarme. Están en un trámite que en otros países del mundo... bueno, en Japón se suicidan, o en otros se corren. Es una cosa de ética. Acá no le importa un carajo de nada a nadie. Este hombre Fernández dijo las cosas más horrorosas de esta mujer; las dijo, y ahora no, no las dijo. Lo hemos leído, lo están publicando todo el tiempo... Se enoja con la pobre chica de TN y pierde un poco el control, pero pobre ya no sabe qué decir. Dicen unas pelotudeces que no se pueden creer. Me da mucha lástima mi país porque lo amo con pasión, y lo veo mal. Pero saldrá adelante. No todos los países se hunden y la Argentina siempre da para que siga robando un poco más el que venga. Ojalá alguno no lo haga. Le deseo al que venga que le vaya muy bien, pero no sé a quién votar.

Carmen Barbieri y un music hall

La próxima temporada Pepe Cibrián subirá a escena con Carmen Barbieri con un music hall. “No es una revista, tiene una historia, es muy interesante, muy divertida, con buen gusto, no sé si es popular o no pero me parece divertida, tierna”, adelantó. Feliz con la propuesta que le llegó para hacer esta pieza, Cibrián añadió: “Es un milagro que me sigan proponiendo hacer cosas y eligiendo. La gente me habla mucho de mis padres y de mí como ciudadano. Eso es un orgullo. Mi padre peleó en la guerra y yo sé que él estaría orgulloso de que no tengo miedo de decir lo que siento tratando de no ofender”.