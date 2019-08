"La cultura no es un gasto, es una inversión a largo plazo"

Juan Pablo Russo, secretario de la Asociación de Cronistas Cinematográficos, lanzó un duro discurso para denunciar las graves políticas del gobierno nacional hacia el cine argentino: "El cine se está haciendo como se puede y no como se debe", manifestó. "Desde la Asociación, notamos que la industria audiovisual atraviesa una crisis que se agudiza cada vez más. Es necesario que a corto plazo se implemente una política de Estado que revierta la situación. Quienes nos gobiernan deben entender que la cultura no es un gasto, no es una planilla de Excel, ni un bien prescindible. Es una inversión a largo plazo. La cultura es un derecho que debe estar al alcance de tod@s y el Estado debe dar garantía de eso", agregó ante una ovación del público. En otro párrafo, expresó: "El maltrato que sufre el cine argentino es notorio. Se sacan comunicados con records de estrenos, pero el 80 por ciento se reduce a una semana en cartel en una única sala, un solo horario y sin difusión. La cuota de pantalla no sólo no se cumple sino que desde el Estado se sacan resoluciones favoreciendo la concentración monopólica donde el 90 por ciento de las pantallas son ocupadas por los llamados tanques". Y fue por más: "Durante años, Argentina tuvo una fuerte presencia en los festivales internacionales pero, en 2019, cayó de forma estrepitosa. El festival de Cannes recibió películas realizadas por fuera del Incaa y en Venecia, Berlín, San Sebastián o Toronto la participación es mínima, o nula, con respecto a años anteriores".