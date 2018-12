"La cultura del rock se volvió muy careta"

En la era del reggaetón, el punk rock pisa más fuerte que nunca de la mano de Bulldog. El grupo rosarino que lleva 20 años de trayectoria y acaba de llegar de una gira por México, despide el año con un repertorio cargado de hits, hoy a las 22, en Vorterix (Salta 3519).

La banda formada por Hernán "Mantu" Mantoani (voz y guitarra), Guillermo "Willy" Tagliarini (guitarra), Ramiro España (bajo) y Adrián Gómez (batería) está en constante crecimiento: tocaron junto a Green Day en el estadio de Vélez ante 40 mil personas en 2017 y este año recorrieron todo el país y Latinoamérica con "Sangre & Fuego" grabado en España.

El grupo brindará un recorrido por todos los clásicos de su discografía, y estarán de invitados los músicos de Club del 77, la banda formada por Adrián "Chino" Vera y Claudio Leiva, bajista y baterista original de Attaque77.

Antes del show, uno de los fundadores del grupo, Guillermo "Willy" Tagliarini, dialogó con Escenario sobre esta etapa de Bulldog: "Estamos preparados para jugar en cualquier cancha". Además, aseguró que "hay un deterioro cultural importante" y que "la cultura del rock pasó a ser muy careta".

—Acaban de llegar de México donde presentaron su último álbum "Sangre & Fuego", ¿cómo estuvo la gira?

—Es un disco que estuvo muy bien y ya estamos pensando en material nuevo, ya que al año que viene cumplimos 30 años. Estuvimos presentándolo en España, Argentina y en varias ciudades de México. Hicimos 6 shows en total en Ciudad de México y en localidades cercanas el mes pasado. Allá tenemos un público fiel. No son momentos fáciles en ningún lugar, el mundo está bastante convulsionado. Por suerte, uno transita la vereda de la música e intenta, con esto de hacer canciones, de tener otra visión de las cosas.

—¿Ser músico es escapar de la realidad o sumergirse a través del arte?

—Estar en la música es estar en contacto con otras culturas, con otra gente, y no con la gente que te muestra la televisión o un noticiero. Y esas vivencias son las que llevás al lápiz y al papel.

—¿Cómo te ves arriba del escenario a casi 30 años del nacimiento de la banda?

—Tengo 4 hijos, fueron naciendo como los discos... Creo que después de 30 años se disfruta más de todo... Estamos preparados para jugar en cualquier cancha, de visitante, de local, con un público que no te vio nunca... Como el año pasado que tocamos de teloneros de Green Day para 40 mil personas. La banda está preparada para todo. Y hoy contamos con un equipo, al principio no teníamos nada..

—¿Qué admirás de la cultura mexicana?

—Me encanta Zoé, Café Tacuba y Molotov. México es un país que respira mucha cultura.

—Siempre se mantuvieron fieles a su esencia, hacen punk rock desde hace 29 años... ¿el público sigue siendo el mismo?

—El mundo es muy dinámico y este momento no es muy bueno, hubo un deterioro cultural importante... Si te ponés a analizar a la gente de la generación de los 40 y pico, antes, cuando hacíamos una reunión en casa, se escuchaba buena música, ahora, si bien los chicos tienen toda la información en la palma de la mano con el teléfono, no tienen la avidez de escuchar otras cosas, de ver la historia del reggae, el blues, el punk. Dejé de comprar la revista Rolling Stones cuando vi que en la tapa pusieron una nota a un reggaetonero que dijo que sus referencias son Kurt Cobain. Y hace reggaetón. Nosotros tenemos en el corazón a Cobain, a Iggy Pop, Lou Reed, Tom Petty, entonces está todo muy convulsionado... Directamente no debería tener cabida porque es otra onda. No sé qué es lo que me perdí que se mezclaron tanto las cosas... El año pasado vino The Cult y habían 800 personas. La última vez que habían venido llenaron el estadio de River. Y a metros de ahí, la gente se agolpaba para entrar a una cadena de fast food que está lleno de láminas de rockeros. La cultura del rock se volvió muy careta. Tienen una banda histórica a metros y se la pierden...En ese sentido, por momentos Rosario me defrauda un poco... Creo que la gente debería responder más. Este es el puntapié inicial del rock en español, y ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Tiene que ver con los medios y la difusión de productos efímeros...

—Pero en definitiva la gente es la que elige, podés ser under pero si te escuchan millones de personas en las redes, empezás a ser masivo, más allá de lo que digan los medios...

—Sí, el secreto es seguir tocando y que no decaiga... Lo nuestro, aunque estemos muy bien de números y venta de discos, no es algo cuantitativo sin cualitativo, creo que por ahí pasa la felicidad.