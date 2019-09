A once años de la muerte de su hijo Facundo, Maru Botana compartió con sus seguidores un emotivo texto en Instagram, junto a una foto junto al pequeño.

El niño falleció a los seis meses por muerte súbita mientras estaba al cuidado de su abuela. Maru, por su parte, compartía unos días con el resto de su familia en la Cordillera, por lo que debió viajar de urgencia en estado de shock.

Con motivo del 21 de septiembre, la conductora recordó al pequeño y expresó su dolor. "¡Qué difíciles son las fechas! Llegan y no hay manera de esconder esa angustia que siempre está anestesiada. Es imposible que no se me escapen las lágrimas o no me duela el corazón en estos días", escribió.

"Te extraño mucho Facu, y te pienso como serías. Pero sé que estás en esta familia que amo con todo mi corazón. Pasan los años, pero el dolor no se va nunca", siguió Botana.

"Lo vas llevando y seguís empujando para adelante, porque de eso se trata la vida", finalizó.