Candelaria Tinelli abrió a sus seguidores la posibilidad de que le hagan algunas preguntas a través de su cuenta de Instagram.

La hija del conductor de "ShowMatch", que tiene su propia marca de ropa y sacó su disco solista hace pocos meses y prepara su concierto en La Trastienda, sorprendió con sus respuestas sin filtros.

Si bien Cande no tiene un perfil polémico, sus acciones y sus miles de tatuajes por todo el cuerpo llaman la atención. Es por eso que la joven les dio una oportunidad a sus fans para que la conozcan más y ellos sí que lo consiguieron.

"¿Qué piensas de LGTB?", consultó alguien sobre la sigla que encierra al colectivo homosexual, ya que se compone de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Cande no dudó en responder: "Apoyo 100 por ciento al amor en todas sus formas. Amor es amor, Yo amo y me enamoro de las personas , más allá del sexo".

Otro de sus seguidores fue más directo y, sin rodeos, le planteó: "¿Estarías con una mujer?", y la hija del conductor se animó a subir la apuesta y contestó: "Why not?", que quiere decir "¿por que no?", en inglés.

Sin embargo, con sus 28 años hasta el momento a Cande solo se le conocieron novios hombres aunque ahora está soltera.

La joven aprovechó la sesión de preguntas y respuestas para confirmar su separación con Luca Bonomi, a quien conoció a través de su hermano Francisco y con quien había salido durante un año y medio. De hecho, borró todas las fotos que tenía con él de sus redes sociales.