La comedia familiar "Single Parents" llega hoy a Latinoamérica

La comedia "Single Parents" llega a América Latina desde hoy y todos los martes, a las 23, en FOX Premium. Protagonizada por Taran Killam, Leighton Meester, Kimrie Lewis y el tres veces ganador de los premios Emmyâ Brad Garret.

La serie sigue a un grupo de padres solteros que se apoyan el uno al otro para ayudar a criar a sus hijos de 7 años, todo mientras tratan de mantener algún tipo de vida personal fuera de la paternidad.

La historia comienza cuando el grupo conoce a Will Cooper (Taran Killam), un chico de 30 años que se ha enfocado tanto en criar a su hija que ha perdido de vista quién es él como hombre. Cuando los demás padres solteros se dan cuenta de lo lejos que está Will de una vida normal, se unen para sacarlo al mundo y hacerle comprender que ser un gran padre no significa sacrificar su identidad propia.

La comedia se estrenó el mes pasado con un total de 4,9 millones de espectadores. Antes de los lanzamientos del martes de "The Conners" y "The Kids Are Alright", se clasificó como la comedia número 3 de ABC, detrás de "Modern Family" y "The Goldbergs".

"Single Parents" es la tercera nueva serie en la temporada de televisión de otoño en ganar una recogida de temporada completa, detrás del drama médico de la NBC New Amsterdam y el procedimental de CBS, FBI, producido por Dick Wolf.

Además de Killam, la serie es protagonizada por Leighton Meester ("Gossip Girl"), Kimrie Lewis ("New Girl"), Jake Choi, Marlow Barkley, Tyler Wladis ("A Christmas Story Live"), Devin Trey Cambell, Mia Allan ("Young Sheldon"), Ella Allan ("Young Sheldon") y el galardonado Brad Garret ("Everybody Loves Raymond").