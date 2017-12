"La comedia es arte, y el arte no es el faro mortal de la sociedad"

El stand up se pone de pie con Ezequiel Campa. El comediante presenta hoy, a las 21.30, en el teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza) su nuevo espectáculo "Jugo y Confusión". "En este show hablo de la vida, los padres, la terapia, la Iglesia y los nazis viviendo en Bariloche. Pero no puedo decir que es un show acerca de esos temas", destacó en diálogo con Escenario.

Campa tiene una extensa carrera como comediante y también como actor en cine, teatro y televisión. Viene de participar en el Festival de Comedia de New York (2014/2015) y de grabar su primer especial para Comedy Central y también su primer especial para el mercado latinoamericano en Estados Unidos en Miami para Comedy Dinamics en diciembre de 2016. "Jugo y Confusión" es su tercer espectáculo en solitario.

"Según mi visión, los shows de stand up no son acerca de algo. Para mí ver un show de stand up es ver la mente de un comediante, los temas son accesorios", detalló sobre el contenido de su show.

Campa dijo que, "por suerte para los comediantes, el stand up se universalizó en el público y mucho más lo hizo internet". Y resaltó: "Eso permite que nos podamos presentar en cualquier lugar y que la gente se ría con nuestros chistes".

Respecto a la impronta del humor de este país, consideró: "Creo que en Argentina estamos unos escalones más arriba en cuanto al contenido. Acá por ejemplo está instalado el debate político o hablamos de racismo, de xenofobia o temas tan importantes como el feminismo y eso en otros países aún no se ve. Cuando hacemos esos materiales en Colombia o México llama mucho la atención".

El comediante también tomó cierta repercusión en las redes sociales por protagonizar videos con temas polémicos, desde la violencia de género hasta cuestiones políticas. "Yo creo que lo que importa de un material es el material, no lo que pueda decir la gente. La comedia es arte, y el arte no es la respuesta a una pregunta ni es el faro moral de una sociedad", dijo al respecto.

Y agregó: "Los comediantes no estamos obligados a ser políticamente correctos, al contrario. Y eso dispara muchas opiniones encontradas. Que la gente opine lo que quiera, si ponés el foco en lo que pueda decir la gente dejás de ser un artista para convertirte en un algoritmo".

En cuanto a los proyectos para el año próximo, dijo que está "muy ansioso" con el estreno de una película en la que participa titulada "Operation Finale", dirigida por Chris Weitz y protagonizada por Ben Kingsley y Oscar Isaac.

"Es la historia de Adolf Eichmann, el jerarca nazi que vivió 10 años en Argentina. Fue increíble que me llamaran para participar en un proyecto tan importante y que trata un tema del que hablo mucho en mi show", concluyó el actor.

"Jugo y confusión". Así se titula el nuevo show de Ezequiel Campa.