La cocina y una metáfora sobre las sobras "desvalorizadas"

“Cocinando con Baglietto. Nada se tira, todo se transforma” es el título que eligió el cantante rosarino para sus posteos en Facebook sobre su desempeño entre ollas y sartenes. “Lo hago porque me gusta, porque lo paso bien y porque me pareció interesante en estas limitaciones que tiene esta cuarentena incitar a la gente a reciclar, a no tirar nada, a reconvertir las cosas. Yo fui educado así. Si hacían ravioles al mediodía y no querías, los encontrabas a la noche en el plato o al día siguiente había sopa de ravioles. En mi familia nunca faltó ni sobró nada y me enseñaron eso. Me pareció interesante mostrar otra faceta, mantener el contacto con la gente y de paso tratar de colaborar con la idea de que la gente no gaste y salga lo menos posible. Te agudiza el ingenio. Es transmitir la idea de que lo que queda, lo que sobra, no es deshecho, que no es menos interesante lo que podés hacer con una sobra, porque están muy desvalorizadas las sobras”, aseguró.