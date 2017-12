La Clave despide el año con un show especial

ºLa Clave, la banda liderada por Juan Manuel Rodríguez (voz) y Oscar Fernández (guitarra y coros), despedirá el año esta noche, a partir de las 21, en el teatro Lavardén, Sarmiento y Mendoza. Se trata de un show especial, en el cual estarán acompañados por diez músicos, y además tendrán como invitado a Ike Parodi, el cantante de Vudú. El grupo hará un recorrido por sus dos discos, "Apología de vida" y "Un camino recorrido", con temas propios y versiones de artistas como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Víctor Heredia. También se animarán con canciones de Maná y La Beriso.

"Armamos este show para resumir en vivo nuestros dos discos, antes de editar nuestro nuevo CD el año que viene", explicó Juan Manuel Rodríguez. "En el recital vamos a adelantar tres ó cuatro temas del próximo disco", anticipó. "Montamos este show como una despedida del año para todo el público que nos sigue. Vamos a estar con diez músicos y dos coristas. Los diez músicos son unos chicos jóvenes con una capacidad tremenda", destacó.

La Clave comenzó versionando clásicos de Sabina, Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Víctor Heredia. "Pero luego nos fuimos volcando a temas propios, algunos melódicos y otros más rockeros. Hoy vamos a estrenar una bachata también. La gente nos pregunta qué género hacemos, pero no lo podemos responder. Es muy variado. Por ahí desorientamos porque nos vamos de un extremo al otro", dijo el cantante.

Esta noche la banda hará temas de Sabina, Serrat y Luis Eduardo Aute. También versionará "Sobreviviendo" (Heredia) en ritmo de candombe y "No me olvides" (La Beriso), con arreglos de vientos. "Musicalmente tratamos de darle nuestra impronta, no hacemos covers, no copiamos", aclaró Rodríguez. El cantante agregó que cuando seleccionan una canción para versionar se fijan mucho en la letra. "Por eso elegimos «Cuando los ángeles lloran», de Maná, que trata de la desaparición de los bosques en Brasil, y «Princesa» y «Y sin embargo», de Sabina, que tienen esa prosa ácida, tan propia de él. Buscamos que las letras tengan un mensaje y disparen una reflexión", enfatizó.

El grupo también versionará dos temas del último disco de Vudú, "Laberinto", y en ese momento contará con la participación de Ike Parodi, una de las grandes voces rockeras de Rosario. "Para nosotros Vudú es una de las bandas que mejor suenan, no sólo acá sino en todo el país. A esto se suma una amistad que tenemos con Ike", dijo Rodríguez.

Para fines del año que viene La Clave planea editar su próximo disco, que según adelantaron estará compuesto enteramente por temas propios.