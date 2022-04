"La ciudad perdida": La revancha de la comedia de aventuras

Desde el planteo de la trama hasta la estética, “La ciudad perdida” parece una película que atrasa. ¿Una comedia romántica de aventuras? ¿En serio? ¿Como aquellas de los años 80, como “Tras la esmeralda perdida”, con Michael Douglas y Kathleen Turner? Hace tiempo que Hollywood dejó de apostar a las comedias livianas, y mucho menos a las románticas o de aventuras. Hace décadas que estas películas no son rentables (encima sus estrellas protagonistas son “caras”), y en el terreno del cine mainstream fueron reemplazadas por las sagas literarias y los superhéroes. Por eso “La ciudad perdida” es una rara avis, y aún con sus fórmulas de manual y sus flojeras, se siente como una especie de revancha.

La película dirigida por los hermanos Aaron y Adam Nee (“Band Of Robbers”) tiene para empezar una dupla ganchera de actores populares: Sandra Bullock y Channing Tatum (de hecho, contra todos los pronósticos, la comedia funcionó muy bien en la taquilla de EEUU). Bullock interpreta a Loretta, una exitosa autora de novelas histórico-románticas que no está pasando por un buen momento: hace años está de duelo por la muerte de su esposo y no quiere saber nada con hacer una gira promocional para presentar su última novela. Y él es Adam, un galán musculoso y superficial que es el modelo de todas las portadas de los libros de Loretta. Cuando la escritora es secuestrada por un millonario delirante que pretende encontrar un tesoro oculto (sí, es una comedia), los protagonistas van a terminar involucrados en una aventura de búsqueda y rescate en una isla del Caribe, una aventura muy parecida a las que ella describe en sus novelas.