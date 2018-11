La ciencia ficción arriesga y se renueva

Hay muchas películas buenas que no llegan a los cines argentinos, incluso si hablamos de grandes producciones de Hollywood. Este es el caso de "Aniquilación", que en EEUU se estrenó este año y que acá se puede ver vía Netflix. "Aniquilación" es una buena excusa para hablar del novelista, guionista y director británico Alex Garland, considerado por los críticos como un renovador de la ciencia ficción. Garland (que escribió la novela "La playa", llevada al cine por Danny Boyle) debutó como realizador en 2015 con la inquietante "Ex Machina", un thriller sobre la inteligencia artificial que ganó un Oscar a los mejores efectos visuales. Y después regresó con la más ambiciosa "Aniquilación", protagonizada por Natalie Portman y con un elenco que incluye a Oscar Isaac y a Jennifer Jason Leigh. No es extraño que a esta película no le haya ido bien en la taquilla norteamericana. Se trata de una historia compleja, con hipótesis científicas y saltos temporales, pero también es visualmente fascinante y es una experiencia diferente dentro de los cánones de la ciencia ficción. La protagonista es Lena (Portman), una bióloga que se embarca en una misión junto a un grupo de mujeres para descubrir qué hay detrás de una zona tomada por extraterrestres, una zona de la que nadie parece salir con vida. Garland construye la acción con dos elementos: grandes dosis de suspenso y una mirada detallista sobre el perfil psicológico de los personajes. Esto le alcanza y le sobra para generar una tensión dramática que nunca decae, y que sumerge de a poco al espectador en el trauma mismo que sufren los personajes. "Aniquilación" te deja pensando sobre posibles mutaciones y un futuro complejo, y también te deja con ganas de explorar más sobre Alex Garland.