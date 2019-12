La China y Vicuña se reencontraron y hasta publicaron un video

Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a estar muy cerca. Esta vez no sólo compartieron tiempo juntos en la intimidad sino que además lo difundieron a través de sus redes sociales.

El pasado 26 de noviembre, la China había confirmado su separación de Vicuña. "Nos distanciamos. Estamos en paz, no hay ningún conflicto. Fue todo muy charlado, muy sano. Fuimos maduros los dos", afirmó la actriz.

A los pocos días, ella partió junto a sus hijas a Miami para descansar después de un año de mucho trabajo, mientras que él tomó un vuelo rumbo a Chile para comenzar con las grabaciones de "Inés del alma mía", una serie que filmó en Valparaíso.

Días después se encontraron y hasta se filtraron fotos de ellos en la pileta de un hotel. Sin embargo, ninguno de los dos volvió a refererir al tema ni tampoco se volvieron a mostrar juntos públicamente.

Ahora, la semana pasada, el galán regresó a Buenos Aires y se reencontró con su ex, y con su pequeña hija.

En su cuenta de Instagram, la protagonista de "Argentina, tierra de amor y venganza" publicó un tierno video de Vicuña con Magnolia en sus brazos. Al parecer, este fin de semana estuvieron juntos y disfrutaron del amor de su pequeña. Algunas versiones indican que podrían anunciar una reconciliación en breve.

Por el momento, ellos prefieren resguardar su intimidad de la prensa. "Es un padrazo. Tenemos que sentarnos a hablar. Hay mucho amor y una familia ensamblada hermosa. No sabemos qué pasará el día de mañana, tenemos que ver un par de cosas. No es algo definitivo", sostuvo la China, que no descarta darle una segunda oportunidad a su pareja. El tiempo dirá.