La China Suárez y Rusherking pasaron la noche en un hotel y la grúa les llevó los autos

De ahí en más fue una catarata de momentos mediáticos de la pareja: besos apasionados en un after party de la entrega de los Martín Fierro, una invitación a almorzar en la casa de la actriz con un menú especial: milanesas con salsa de tomate y la animada fiesta de cumpleaños del rapero en un bar.

“LAM”, el programa que conduce Ángel de Brito por América, fue más allá y logró lo que buscaba: las imágenes de la China y Rusherking en la vía pública. Las lograron después de realizar una guardia periodística en un hotel del barrio porteño de La Recoleta, donde la pareja pasó la noche.

Embed

Pero eso no fue todo, poco después de las 8, las cámaras captaron cómo una grúa se llevaba el vehículo del trapero. Previamente, había hecho lo propio con la camioneta de la China. Toda una sorpresa, más que desagradable, para los novios que, tras disfrutar de una noche romántica, se encontraron con la novedad.

Según la cronista de “LAM”, que pasó la noche en el lugar, los novios cenaron en un restaurante y después fueron al hotel. Salieron pasado el mediodía. Primero, la actriz, vestida de negro, con gorra y lentes oscuros. Al rato, el trapero, con un conjunto deportivo azul y gorra blanca y enfilaron hacia la esquina para llevarse una sorpresa.

Fue en ese momento cuando advirtieron que sus autos no estaban donde los habían dejado. Sin hablar y con saludos de cortesía, la actriz y el cantante se fueron en un taxi. Ante la guardia periodística, la China se quejó del hostigamiento que sufre en las redes sociales y aseguró que ya se alejó “de la gente que me tenía que alejar".

Ángel de Brito le respondió a la China Suárez

La China Suárez compartió en sus historias de Instagram un hilo de Twitter que le habían enviado y que hacía un repaso por diferentes momentos en el que se hablaba de ella en "LAM": “Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento”, señaló la actriz, aunque aclaró que no le hacía desde el lugar de víctima:

“Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta”, reconoció en el video, y agregó: “Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de las personas que me tenía que alejar, estoy muy bien rodeada y en un muy buen momento”, afirmó.

Embed

De Brito le respondió en su programa: “Cada uno sabe lo que opina de la gente que está expuesta y cada uno elige también qué mostrar lo que tiene como conducta en la vida”, señaló el conductor, quien aseguró que no recibió ninguna carta documento de la actriz como había trascendido aunque no tiene inconvenientes de enfrentarla en la Justicia:

“Me encantaría, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera. Es la misma que me vino a buscar en los Martín Fierro y se puso a bailar toda la noche conmigo lo más bien. Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda una carta documento te saca a bailar en una fiesta; que la misma persona que denuncia hostigamiento va a una fiesta con su nuevo novio en la que está lleno de prensa. No hay el más mínimo punto de coherencia”, concluyó.