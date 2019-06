Por los 25 años de Polka, Adrián Suar abrió las puertas del set de "Argentina, tierra de amor y venganza", y Mariana Fabbiani realizó un mano a mano con él y parte del elenco.

En los estudios de la productora, Gonzalo Heredia, China Suárez y Benjamín Vicuña fueron los encargados de recibir a la conductora, y contaron el detrás de escena de las grabaciones.

"Hay peleas en las tiras porque se genera una suerte de Gran Hermano en algún momento. Un capítulo, dos, tres, y al capítulo 100, estas miradas de amistad se convierten en odio", bromeó Suar, aunque luego recalcó: "No, este elenco es un elenco muy positivo, se llevan bien".

"¿Y quién es el conciliador?", preguntó Fabbiani. Vicuña señaló a su mujer y ella se hizo cargo. "No me gustan los conflictos, no soy conflictiva. Cuando me dicen que voy a trabajar con alguien me gusta ser siempre conciliadora. Y no suelo tener problema con gente conflictiva porque no me engacho", aseguró.

"Me da mucha fiaca el conflicto, me gusta trabajar de lo que amo, lo disfruto, me cago de risa y vengo de verdad muy contenta. Es un elenco espectacular", agregó.

El pasaje más curioso de la charla fue cuando Vicuña chicaneó a Suárez cuando Fabbiani les preguntó si en su casa estudiaban juntos la letra.

"¿Sabés lo que pasa? ¡Es un afano! Esta polaca dice dos cosas. El idioma la ayuda", lanzó el actor chileno. Ella se defendió: "¡Mentira! Hablo un montón ahora. Benjamín es más nerd. Prepara más el personaje, es más estudioso".

Acto seguido agregó: "Y no tengo furcios ni me olvido nada. ¿O no?". Con humor, Gonzalo Heredia la miró con picardía y dijo que lo estaba poniendo en un compromiso.

Con seriedad, Vicuña dijo que el método de cada uno es "personal". "Cada uno tiene su camino y encontramos que la mejor manera es...", alcanzó a decir. Y su mujer lo interrumpió: "¡No hablar en casa!".