La China Suárez habló de cómo le afecta todo lo que dicen de ella: "Tomé medicación"

La conductora le preguntó cómo le afectan las cosas que se dicen de ella, a lo que la China respondió: "Uno por momentos se acostumbra, yo ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero obviamente que no siempre estoy bien".

La China Suárez habló del acoso que recibió por la exposición: "Llegué a tomar medicación"

A continuación reflexionó: "Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro?". Juana pregunto "Pero, ¿no te lastima?" y la actriz contestó: "Por supuesto que me lastima, muchísimo, y es impotencia, mucha gente de mi familia me dice por qué no salgo a aclarar, siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real. Pero tampoco es la solución, es peor porque se habla más".

Sobre la controversia que se generó entre Wanda y ella, la conductora le consultó por esa "grieta" y la China dijo que "no está bien" y que las personas deben "evolucionar". Luego agregó: "Yo tomé medicación, lo que pasa es que de afuera, la gente que no me conoce, me ve fuerte o piensa que no me importa nada, y eso me jugó muchas veces en contra porque es 'démosle total no le pasa nada' ".