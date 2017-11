La China dejó de seguir a Gime Accardi por una foto con Pampita

Eugenia "La China" Suárez y Gimena Accardi son las protagonistas del último escándalo de la farándula. Es que la modelo dejó de seguir en Twitter a la actriz y a su marido Nicolás Vázquez en Instagram y en los tiempos actuales eso significa que está todo mal.

Ahora comenzaron las especulaciones acerca de las razones de la ruptura de la amistad entre las chicas. Además Nico dejó den seguir a la China y además ninguno de ellos sigue a Benjamín Vicuña.

Según los fans de la China, que obviamente están muy atentos a su cuenta, el unfollow se dio el día después de la gala por los 25 años de la revista Caras.

china2.PNG



La China no fue convocada; su pareja sí, y Nico y Gimena también. Seguramente, no fue un olvido, sino que al evento asistió Pampita -de hecho, estuvo en la tapa- y es sabido que las chicas no quieren cruzarse. O es una o es la otra.

En ese evento, Gimena posó junto a Pampita en el backstage de la tapa. Y eso sería lo que desató la furia de la China que decidió dejar de ser amiga, al menos en las redes, de la actriz "El otro lado de la cama".

Sin embargo, hay quienes aseguran que pasó algo más entre las amigas -se barajan versiones mucho más delicadas-, y no sería sólo una foto el motivo de la discordia.