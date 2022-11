"La casa de los tíos": los años más oscuros de la Argentina y el dolor de una familia

Verónica Rossi es una reconocida montajista en la tarea audiovisual de la ciudad, pero en este caso se puso detrás de cámara para rescatar esta historia tan cercana y particular. “El origen del documental fue fortuito”, dijo en charla con La Capital. “A Mariano, el sobrino, el tema de esa casa de Río Ceballos le pesaba mucho, lo afectaba emocionalmente. Entonces un día, en febrero del 2018, yo le dije que con lo que teníamos ahorrado nos fuéramos de vacaciones en familia a Río Ceballos y lo resolvíamos. Y él se vio confrontado: lo tenía que hacer. Después le comenté a un amigo y colega, Claudio Perrín, que me propuso: «Vero, ¿por qué no te llevás una cámara?». A lo cual respondí negativamente. Yo soy montajista, no camarógrafa, y además Mariano me iba a matar. Entonces me dice: «Vos no pensés en nada, sólo en grabar la primera vez que él abra esa puerta y entra. Lo demás se verá». Yo nunca había dirigido, pero me quedé pensando. Le pedí a mi hermano una cámara prestada y que me explicara cómo funcionaba. Y en el camino del viaje iba practicando. Algo se movió en mí. Y cuando grabé la entrada a la casa fue muy fuerte. A partir de ahí fui haciendo todo un registro del proceso de vaciado de la casa, en medio de la convivencia con nuestros hijos, con las tareas que hacía Mariano, con los chicos que jugaban alrededor nuestro. Había un clima de intimidad muy grande, porque estábamos nosotros cuatro solos. Recién cuando regresé a Rosario me di cuenta que había material para hacer un documental, sobre todo por una cinta de VHS que encontramos en la misma casa”, relató.

Los hermanos Pepe y Miguel Polti fueron asesinados cuando tenían 22 y 21 años respectivamente. “El recuerdo que la tía Hilda (madre de las víctimas) transmitía de los chicos era muy vital, muy amoroso, muy cercano”, contó Rossi. “Era una persona que no guardaba rencor, era muy luminosa. Eso me impactaba, me resultaba admirable. De los detalles de la tragedia se hablaba muy poco en la familia de Mariano y también daba pudor preguntar sobre la parte triste de la historia. Mariano no conoció a sus primos pero pasó largos períodos en la casa de sus tíos. El siempre hablaba mucho de la casa, de las cosas que hacía con los tíos, de las conversaciones que tenía con su tío. Pero no había conversaciones específicas sobre la militancia de los chicos o del período 72-76, que afectó profundamente a la familia”, rememoró.

docu1.jpg

La directora pudo reconstruir la historia del país de esos años a través de cada carta, cada foto, cada papel que la tía Hilda guardó durante más de cuarenta años. “A Pepe lo asesinan en el 71, a Migue en el 72, y en ese proceso de duelo, en el 74, lo matan a Ortega Peña, que era el abogado que tenía una relación de amistad con Miguel padre y que estaba investigando qué había pasado en la masacre de Trelew”, relató Rossi. “En el 75 matan a la familia Pujadas, que ellos conocieron a raíz de conformar una comisión de familiares de la masacre de Trelew. Y también en el 75 la Triple A desaparece a la que era novia de Migue. Cuando llega el 76 los tíos ya estaban totalmente lastimados. La casa era como contenedora de la narración de la historia de un país. Un período tremendo de la historia”, enfatizó.

rossi.jpg La directora y montajista Verónica Rossi.

El documental, que contó con la producción de Ana Taleb, se estrenó en Trelew el pasado 22 de agosto, en el marco de las actividades del 50º aniversario de la masacre. “Durante el estreno en Trelew pude conocer a las otras familias de las víctimas. Fue una experiencia muy potente, muy constitutiva, que ya forma parte de nosotros. Vimos a nuestro hijo que ahora tiene 15 años hacer preguntas, consultar, querer saber. Volvimos los cuatro muy conmovidos y sensibilizados”, dijo Rossi. “Esta historia familiar no estaba oculta, pero era muy difícil hablar sobre lo que había pasado. Para nosotros era muy importante abrirla, poder transmitirla, y que de alguna forma pueda continuar en otros relatos. Todo el material que se encontró en la casa se donó al Archivo de la Memoria de Córdoba (lugar de origen de la familia Polti), donde se hicieron muchas actividades a partir del material donado. Todo eso para nosotros es tan o más importante que el documental en sí mismo”, concluyó.