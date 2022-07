La cantante rosarina Pilar López fue elogiada por Tinelli

La cantante rosarina Pilar López trajo una noche de rock a “Canta conmigo ahora”, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli que se ver por El Tres de Rosario. Pese a que con sus 73 puntos no pudo pasar a la instancia siguiente, Pilar se lució en la emisión del jueves con su potente versión de "Highway To Hell", el clásico de AC/DC. “Felicitaciones Pilar, sos una genia realmente”, le dijo al aire el mismísimo Marcelo Tinelli.

Pilar López no se achicó con el jurado de Canta Conmigo Ahora y cantó "Highway to hell"

En declaraciones a La Capital, dijo en su momento: "Para mí cantar es todo. Cuando estoy triste canto, cuando estoy nerviosa canto, cuando estoy feliz también. Me ayuda a liberarme...a veces no encuentro las palabras exactas para decir lo que siento pero una canción puede transmitir eso que no sabés cómo explicar"

Al programa de Tinelli llegó luego de sortear un problema de salud que la tuvo a maltraer. "Durante la pandemia tuve un problema en la mandíbula, que no podía abrir la mandíbula, no podía cantar, no podía comer normal, ya por suerte está solucionado, puedo abrir bien la mandíbula y lo más importante de todo es que puedo cantar. En este programa lo que quiero hacer es mostrar lo que se hacer, mostrar quien soy", dijo en el video previo a su participación en “Canta conmigo ahora”.

Pilar López fue aplaudida por el jurado pero no alcanzó el podio de Canta Conmigo Ahora

Entre las devoluciones destacadas, la cantante lírica Gabriela Pochinki le dijo: “tu voz es preciosa, me encantaron tus agudos y sobreagudos, me levanté porque tuve ganas de estar ahí”.

Otra de las devoluciones sorprendentes fue la de Lwlo, la cantante de trap que le dijo lo que sentía sin ponerse colorada: “La rompiste toda guacha,flasheaste un loco con la afinación, pero a todes nos pasa, compa, te amo, bien ahí”.

Pilar, con 16 años, cuando sorprendió con "Shallow".

Esta es la segunda participación de un intérprete de la región, ya que en el primer programa cantó Rudy Morales, quien es de Granadero Baigorria, e hizo “Proud Mary”, de Creedence Clearwater Revival, pasó de fase y estuvo en el podio, hasta que fue superado por otros cantantes ese mismo día.