"La canción está pasando por un momento muy raro"

Después de un año intenso de trabajo, más de 80 presentaciones por España y un emblemático cierre de año con el concierto orquestal en el Teatro Colón, Coti Sorokin comienza el 2018 con su nuevo tour "Cercanías y confidencias", una propuesta en la que el músico rosarino recorre todos sus éxitos en versión acústica e íntima y donde comparte experiencias con el público. La cita será el próximo viernes a las 21 en el Parque de España (Sarmiento y el rio). En su visita a Rosario aprovechó además para presentar "Verso", un vino compuesto por él mismo, que lo acompaña y disfruta tanto como la música.

"Este show es en solitario, es un unipersonal de pura cepa, todo en primera persona donde canto y cuento historias y anécdotas que tienen que ver con las canciones que escribí a lo largo de mi carrera. Se genera una energía muy directa con el público, es un concierto muy especial que hice en dos o tres teatros en España y terminó siendo una gira de más de ochenta conciertos", explicó Coti y agregó que le debía al público argentino una visita. Además, dijo que es un show donde el repertorio clásico está presente, pero el enfoque y la interpretación es diferente, ya que se lucirá no sólo con la guitarra, sino también con el piano, la armónica, el ukelele y el bandoneón.

"La guitarra fue el primer instrumento que estudié seriamente, luego toqué otros pero ese fue el que más me acompañó y con el que más canciones escribí. Con el piano también, mi vieja es pianista y ella toca bien, no como yo que toco sin técnica. Ella me dice que tengo que estudiar pero sólo lo uso para escribir mis canciones. Me gusta el piano porque son sonoridades diferentes a la guitarra. Además, estudie bandoneón con Omar Torres, quien fue mi profe de acá".

Coti alterna su vida entre Rosario, Buenos Aires y Madrid, y es sobre esas vivencias que trata el nuevo show. "Lo que cuento sobre el escenario son historias de vida que tienen que ver con las canciones, aunque el eje sigue siendo cantar y la participación del público. Sólo este formato permite esa cercanía, me permite abrir el taller de laburo en teatros medianos y pequeños y lo que genera este concierto es una cercanía con el momento original en el que escribí tal y cual canción con tal instrumento. La idea es llevar al público a un lugar más minimalista y mostrar el lugar más original de la canción", detalló el músico.

Esas historias, cuenta Coti, las hay de antes y después de haber compuesto las canciones. En especial menciona la dificultad idiomática en "Antes que ver el sol" y la vuelta de tuerca que encontró para que el tema funcionara. "Cuando llego a España y muestro mi primer demo la canción decía « Antes que ver el sol / prefiero verte a vos », pero el tipo de la compañía me dijo que allá no se usa « vos », y me sugiere « prefiero verte a ti », cosa que arruinaba la canción. Eso me quedó dando vueltas y ahí fue que se me ocurrió la frase «prefiero escuchar tu voz», que en argentino suena similar y que rimaba". La sorpresa fue con "Color esperanza", del año 2001, con letra y música a cargo de Coti y que Diego Torres interpretó exitosamente. "Mi hija Leyre, la menor, nació en España y yo la estaba llevando al cole cuando empieza a cantar «Color esperanza». Paré el coche y le pregunté de dónde conocía esa canción y ella, con sólo cuatro años, me dice que se la ensañaron en el colegio. Se me puso la piel de gallina, ¡mi canción la daban en todas las escuelas!", contó Coti emocionado.

Fue esa historia que lo llevó a grabar el disco "Lo dije en boca de otro", donde reversionó sus propias letras y en especial a "Color esperanza" le agregó un coro de niños. Sorokin ya lleva más de ocho discos publicados, además de conciertos, colaboraciones y participaciones de artistas de la talla de Enrique Iglesias, Paulina Rubio y Julieta Venegas.

"Nunca pensé en que estaba regalando nada, es parte de mi trabajo, de mi historia y de mi proceso creativo. Soy ingenuo con el laburo creativo, no puedo contaminarlo con pensar que hago tal cosa para vender o para hacerme famoso. Hago un laburo creativo y lo que hago lo quiero mostrar. En aquella época yo escribía para otros proyectos y si alguien lo grababa bienvenido sea. Uno no puede especular con la música como si fuera un plazo fijo, hay que respetar y cuidar la integridad creativa de cada uno, dejar bien claro que la canción sigue siendo mía y los derechos y listo, si la relación es sana entre los artistas está todo bien".

Consejos a nuevos artistas

Coti Sorokin nació en Rosario, vivió en Concordia y regresó a su ciudad natal donde continuó los estudios en la Facultad de Humanidades. Formó el grupo Luz Mala y grabó un disco producido por Litto Nebbia. Se trasladó a Buenos Aires y fue guitarrista de estudio de Andrés Calamaro en dos de sus producciones y desde entonces no paró de hacer colaboraciones, componer y tocar con y para otros. "Nunca hice otra cosa, siempre fui músico profesional y tampoco sé hacer otra cosa. Suerte que me pude ganar la vida con lo que sabía hacer, luego me empezó a ir bien. Con mi primera producción vendí en España 28 mil discos, todo eso hace ocho discos atrás, hace 17 años. Creo que hay muchas de mis canciones que pasan de generación en generación y es increíble, porque veo que ahora los éxitos llegan y al día siguiente desaparecen, suben y bajan en el ranking en una semana, y mis temas se siguen escuchando", reflexionó.

Según el músico rosarino, piensa que la clave de su éxito fue acostumbrar al público a una manera particular de hacer música, con estilo propio. "Hay algo único, un sonido de cómo grabo, cómo escribo y cómo produzco. Un estilo Coti, una costumbre de que eso funciona y gusta en las radios. Idolatro a músicos que han conseguido generar un estilo, un sonido y una manera de escribir y decir, no son sólo los arreglos sino también las palabras, la manera de cantar, el tono y eso es todo un camino que lleva tiempo y se logra disco tras disco. Siempre hay un tema mío colándose por ahí por las radios....como decía el Negro Fontanarrosa, "el estilo se genera con el correr del lápiz" y es muy cierto eso, no sé cómo es mi estilo, pero creo que uno tengo".

Sorokin se toma un momento para aconsejar a jóvenes músicos y hace hincapié en salir a tocar y mostrarse en público, aprovechando además la posibilidad que brindan las redes sociales.

"Uno tiene que buscar un equipo, una banda, un baterista y guitarrista, pero para ese mundo tenés que buscar también a alguien bueno en difusión y redes sociales. Un integrante más que se dedique a eso y que haga todo lo que no hacen los músicos. Después todo lo demás es igual que antes. Es un camino muy largo, uno no puede meterse en esto de la instantaneidad porque ahora todos van en busca del resultado. No puedo componer una canción y antes de terminarla publicarla para ver cuantos likes tiene. Ahí es donde hay que buscar cordura y paz", dijo.

Finalmente Coti sostuvo que "por otro lado, el panorama musical está pasando un momento malo, las radios no saben bien que música pasar, las radios no son muy amigas de lo que gusta ahora. Creo que las bandas de chicos jóvenes la tienen complicada, sobre todo el rock, el género de la canción está pasando por un momento muy raro".

