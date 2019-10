La Cámara de Diputados le rinde homenaje a Iron Maiden

Iron Maiden será reconocido por la Cámara de Diputados de la Nación. La legendaria banda británica regresará el sábado a la Argentina para presentar su show "Legacy Of The Beast Tour". Y en esta oportunidad, la Cámara de Diputados declaró de honor a la visita número once del grupo.

La iniciativa estuvo a cargo de un grupo de periodistas y seguidores, quienes contaron con el apoyo de la diputada Victoria Donda.

La ceremonia de condecoración se realizará el día previo al show. La banda, que llegó al país por primera vez en 1992, mantiene una gran relación con la Argentina. La versión en vivo de "Fear of the Dark", grabada en el estadio de Ferro, cuenta con 723 mil vistas en YouTube y es uno de los videos más vistos del grupo.