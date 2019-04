"La bossa es un estilo simple y rico a la vez"

Una de las voces más dulces de Río de Janeiro, Flávia Dantas, presenta un show para los amantes del bossa nova, hoy (entradas agotadas) y mañana, a las 21.30, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645). La brasileña estará acompañada del grupo rosarino ArquiBossa.

"Creo que después de la generación de Chico, Caetano, Tom Jobim, Vinicius, ningún genio surgió, pero hay muchos excelentes artistas", reflexionó la artista en diálogo con Escenario. Dantas estudió canto en la Escuela de Música de Villa Lobos, en la escuela Portátil de Música y tomó clases particulares con profesores de canto lírico y popular. Siempre privilegiando la sonoridad brasilera. Tiene en su repertorio canciones de autores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim , Vinicius de Moraes, Ary Barroso y también composiciones propias.

ArquiBossa es un conjunto musical creado en Rosario por tres amigos arquitectos, unidos por la pasión por la música brasileña. Está integrado desde 2013 por Angel Seggiaro en batería y percusión, Claudio Luini en guitarra y voz y Coco Adrián en bajo. Este año se unió al grupo Ezequiel García Pinilla en saxos y Maqui Adrián actúa como invitada de la banda.

Dantas debutó en 2009 y desde entonces no paró. Cantó en importantes escenarios como el Centro Cultural Carioca, Carioca da Gema, Río Scenarium, Democráticos, Colher de Pau, Modern Sound, Semente, Late Club, Teatro Solar Botafogo, Sala Badem Powell, Little Club, Bottles Bar de Beco das garrafas, entre otros. Se presentó también en España, Uruguay, Argentina, Portugal, Japón y Corea del Sur.

Actualmente, Dantas participa de la revitalización de Beco das Garrafas en Río de J aneiro haciendo shows de bossa nova regularmente desde su reapertura. A parte de su trabajo, Dantas es cantante de la Orquesta Carioca de Samba.

—¿Qué te inspira de la bossa nova para que sea la esencia de tu repertorio?

—Me encanta la bossa nova. Creo que es un estilo simple y rico al mismo tiempo. Me gusta escuchar y principalmente es sensacional para cantar y tocar. Es atemporal. Melodías y letras que se identifican conmigo, hablan de amor, naturaleza, optimismo. Tom Jobim me encantó desde la primera vez que escuché y no paré nunca más de escucharlo.

—¿Después del legado de Chico Buarque, Caetano Veloso, Antonio "Tom" Jobim y Vinicius de Moraes, hay nuevas generaciones de artistas de Brasil que hagan su propio camino?

—Sí, tenemos muchos artistas interesantes en Brasil, con estilo propio, pero genios no nacen a toda hora. Creo que después de la generación de Chico, Caetano, Tom Jobim, Vinicius, ningún genio surgió, pero hay muchos excelentes artistas. Lenine, por ejemplo, es muy interesante, tiene un estilo propio muy personal.

—¿Cómo es tocar música brasileña con un grupo como ArquiBossa, integrado por músicos rosarinos?¿Sentís que ellos le dan una nueva impronta a la música de tu país?

—Cantar con ArquiBossa es sensacional. Estoy muy feliz. Ellos aman la bossa nova y tocan muy bien el estilo. Como cantante, me siento muy feliz, pues cantar con un grupo de Rosario sólo me enriquece. Un intercambio de experiencias profesional y personal. Y para el Brasil, es maravilloso, pues estamos esparciendo nuestra música, nuestra cultura. Ganamos todos.

—¿Cómo sigue tu gira en la Argentina y cuáles son tus próximos proyectos artísticos?

—Acabo de cantar en Buenos Aires, después voy a Rosario y volvemos al Brasil. Mi proyecto más reciente es un show en homenaje a Eliseth Cardoso, una cantante excepcional. Me quedé muy feliz con la invitación del Grupo Chapeu de Palha de Río de Janeiro.