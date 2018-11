La Berisso no quiere insultos contra Macri

"No puteen a nadie, no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente (el país) está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas, así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie". Así se expresó Rolo Sartorio ante las 30 mil personas que coparon Vélez el sábado pasado para celebrar los 20 años de La Berisso, luego de que una multitud insultó al presidente Macri con un cantito que ya es hit. Sartorio fue vapuleado en redes sociales por este gesto. Cabe destacar que él había dicho minutos antes que el país estaba "casi destruido", lo que desencadenó el coro antimacrista.