La banda pop del presente con brillos del pasado

El caso de la banda inglesa The 1975 es curioso. En 2013 editaron su disco debut y la pegaron con hits como "Sex" y "Chocolate". En las ventas les iba bien, pero las críticas los condenaban. El semanario New Musical Express (NME) incluso los nombró "la peor banda del año". Cinco años y dos discos después, el panorama cambió por completo. El mismo NME calificó como "excelente" al nuevo álbum del grupo, pomposamente titulado "A Brief Inquiry Into Online Relationships" (Una breve investigación sobre las relaciones en Internet). ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué se dio este vuelco? Los 1975 se impusieron como testarudos defensores de su particular estilo. El combo de Manchester liderado por el cantante Matt Healy (carismático showman que a veces recuerda a Michael Hutchence) se hizo cargo del revival menos pensado, el del pop de los 80, con un sonido milagrosamente actualizado. Sus influencias son innumerables, y en sus canciones pegadizas pueden rastrearse desde David Bowie hasta Duran Duran, pasando por U2, los Talking Heads y Michael Jackson. En el primer single de su nuevo disco, "Give Yourself A Try", hay rastros de Joy Division, y en el segundo single, el irresistible "Love It If We Made It", resuenan los Tears For Fears. Aunque parezca mentira esta mezcla funciona, entre guitarras y sonidos electrónicos, y algún toque de jazz y R&B. Y funciona muy bien porque los 1975 conocen lo que les gusta y tienen algo potente para expresar. Sus letras hablan de amor, sexo, drogas, ansiedad y miedos, con una mirada crítica sobre este mundo absurdamente virtual. En una entrevista reciente, Matt Healy declaró que los Arctic Monkeys fueron la banda de los 2000s, y que The 1975 es la banda de esta década. Razón no le falta, aunque todo se puede discutir. Por lo pronto, "A Brief Inquiry..." es sin dudas uno de los discos de este 2018. Un disco que habla del presente y rescata un pasado glorioso.